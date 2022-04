Brazilië: ‘Dengue-gevallen dit jaar 85% omhoog’

Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben gemeld dat dengue-records dit jaar met 85 procent toegenomen zijn. Tot 15 maart werden er volgens de medisch deskundigen 323.900 mogelijke gevallen van de ziekte geregistreerd. Gezondheidsautoriteiten waarschuwen voor de opmars van de Aedes aegypti-mug in het zuiden van Brazilië, waar de frequentie van het virus vroeger lager lag door lagere temperaturen. “Het aantal gevallen van dengue in het zuiden is erg hoog voor deze tijd van het jaar”, aldus Jair Ferreira, epidemioloog van de Federale Universiteit van Rio Grande do Sul. Voor Ferreira is de verspreiding van dengue waarschijnlijk op een moment dat de temperatuur gunstiger ligt. Santa Catarina had een record aan bevestigde sterfgevallen door dengue. In Brazilië worden nog 159 doden onderzocht. Rio Grande do Sul en Paraná behoren ook tot de tien staten met de meeste gevallen. Volgens André Ribas Freitas, epidemioloog van de Faculteit São Leopoldo Mandic, in Campinas, bevordert de recente temperatuurstijging de verspreiding van ‘Aedes aegypti-mug’. Votuporanga, een stad in deze regio, heeft de hoogste incidentie van dengue in het land, met 4.971 gevallen per 100.000 inwoners.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) definieert de epidemische overdracht wanneer het aantal 300 gevallen per 100.000 overschrijdt. De gezondheidsafdeling in São Paulo meldde, dat de belangrijkste preventieve maatregel, het verwijderen van objecten is die water kunnen vasthouden.