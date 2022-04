Georganiseerde mensensmokkelbende actief vanuit Suriname

De Braziliaanse politie heeft afgelopen zaterdag, een kano onderschept die uit Suriname kwam met aan boord 29 mensen. De boot werd aan de monding van de rivier, op het eilandje Bico do Papagaio, ongeveer twee uur van Oiapoque aangehouden. Het is een extreem gevaarlijke oversteek die Suriname en Brazilië verbindt.

Aan boord waren 29 mensen: 14 Brazilianen, 13 Cubanen (waaronder een priester), 1 Colombiaan, 1 Somaliër. Er waren ook twee kinderen van 1 en 4 jaar oud. Geen van de passagiers beschikte over reisdocumenten. Naar verluidt, gaat het hierbij om mensensmokkel, waarbij er 350 euro per Braziliaan en 450 euro voor een niet- Braziliaan gevraagd werd om vervoerd te worden via deze sluiproute. Volgens de Braziliaanse autoriteiten gaat het hier om een bekend fenomeen op de rivier. Vermoed wordt dat een georganiseerde bende achter de mensensmokkel zit.

Tijdens deze aanhouding werd er door de Braziliaanse autoriteiten ook 20 kg kwik onderschept. De 29 passagiers zullen binnenkort worden berecht voor misdaden van illegale migratie, aanvallen op de veiligheid van zee- en riviertransport, criminele associatie, milieucriminaliteit en transport van schadelijke stoffen zonder wettelijke formaliteiten. Ook de bootsman is aangehouden.