‘Zal reshuffeling echt bijdragen aan capaciteitsversterking regering?’

Binnen de regering heeft onlangs een reshuffeling plaatsgevonden. De minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft haar portefeuille ter beschikking gesteld van de president. Walden zal volgens de woordvoerder van de president, Alven Roosveld, anders worden ingezet. Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), neemt per vandaag over van Walden. Steven Mac Andrew wordt minister van AWJ. Bestuurskundige August Boldewijn zegt desgevraagd, dat het de president is die benoemt en ontslaat. ‘’Maar ik vraag me wel af, of deze reshuffeling echt aan capaciteitsversterking van de regering zal bijdragen’’, zegt Boldewijn. Tot nog toe is er volgens hem, geen duidelijke omschrijving vanuit de regering gekomen, wat de reden voor de reshuffeling is. ‘’Het is nog geen garantie dat het beleid van de regering beter zal zijn’’, meent Boldewijn.

President Chandrikapersad Santokhi deelde onlangs mee, dat na evaluatie er besloten is veranderingen te plegen binnen de regering. Uit de evaluatie zou gebleken zijn dat onvoldoende uitvoeringscapaciteit is op bepaalde ministeries. ‘’De regering werkt nu aan capaciteitsversterking’’, aldus de president.

Boldewijn: ‘’We hebben dit eerder meegemaakt. Net als toen, is er geen garantie dat het beleid na reshuffeling, beter zal zijn.‘’ Belangrijk is volgens hem, dat de regering uitlegt of de nieuwe kandidaten voldoen aan het profiel waar de regering naar op zoek is.

‘’Elke regering heeft een taakomschrijving van welke kandidaten ze nodig heeft. Op basis daarvan wordt een selectie gemaakt wie benoemd wordt tot minister of regeringsfunctionaris’’, zegt Boldewijn. Hij is van mening dat de regering ook openheid van zaken moet geven over de reden waarom personen vervangen worden. ‘’Duidelijk moet zijn wat de gereshuffelde ministers hebben misdaan. Er moet ook nagegaan worden of de taakomschrijving en uitgestippelde doelen, duidelijk waren voor de ministers. We kunnen niet steeds aan de gang blijven met reshuffelen.”Boldewijn stelt voor, dat de Wet Openbaarheid van Bestuur in werking moet treden. Zo zullen volgens hem, zaken als deze voorkomen worden. Daarnaast moet de regering voordat ze personen benoemt, nagaan of het karakter van de persoon, past in het regeerbeleid. ‘’De regering heeft niets aan een kandidaat die niet kan samenwerken met anderen, gezien dit tot stagnaties in het uit te voeren beleid kan leiden.‘’

Herstructurering regering

De regering heeft eerder uitgelegd, dat de reshuffeling van ministers en anderen, gezien moet worden als herstructurering. De regering en haar werkarmen zijn continu aan evaluatie en (zelf)correctie onderhevig, aldus de president. Met het vervangen van de twee ministers, is volgens de regering, op dit moment voldaan aan de noodzaak om leiding te geven aan de diverse instituten van ons land.

