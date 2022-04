JUWELIERSZAKEN DEBET AAN TEKORT AAN MUNTEN

Terwijl winkeliers kampen met een tekort aan munten, is het ons gebleken, dat juwelierszaken op misdadige wijze deze misbruiken voor het vervaardigen van sieraden. Vooral de SRD 2,50 en de munten van SRD 1 blijken in trek te zijn bij deze groep.

Dit krijg je als de waarde van het materiaal en de waarde van jouw munteenheid, niet in balans zijn. Het materiaal blijkt meer waarde te vertegenwoordigen dan het aangegeven bedrag. Echter merken we dat de huidige regering wederom munten heeft geslagen, en dat deze hoeveelheid al in het land is. Gaat het ook in dit geval om verloren geld? Want indien niet spoedig naar een oplossing wordt gezocht, zal er binnen de kortste keren er weer sprake zijn van een schaarste.

Moet de overheid juwelierszaken binnenvallen en boetes opleggen? Zou men niet moeten werken aan stabilisatie van de munt? Of zou men een hoger bedrag moeten uitkeren aan degenen die munten hebben opgepot? Dat zijn allemaal mogelijkheden ter voorkoming van het vernietigen van onze munten.

Het moet geen situatie worden, waarbij men op gegeven moment naar juwelierszaken gaat voor het inleveren van munten. We hebben ook begrepen dat een deel van de munten wordt weggedragen naar het buitenland. We vragen ons af, waarvoor ze daar worden gebruikt. In ieder geval zullen er maatregelen vanwege de overheid moeten volgen.