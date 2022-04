Recordontdekkingen worden gedaan in Suriname-Guyana bekken

Krachtige exploratie in diepwater is voorbehouden aan grote oliespelers – zoals ExxonMobil, TotalEnergies, BP, Royal Dutch Shell -en een paar toonaangevende National Oil Companies (NOC’s). De reden, volgens de in het VK gevestigde adviesgroep Wood Mackenzie, is dat alleen deze bedrijven de capaciteiten hebben om olie- en gasvelden te boren en te ontwikkelen in het diepe water waar de meeste van de nieuwe gigantische hulpbronnen te vinden zijn. En nergens is dit duidelijker dan voor de noordkust van Zuid-Amerika, waar recordontdekkingen worden gedaan in het Guyana-Suriname-bekken, dat volgens experts meer dan 20 miljard vaten olie-equivalente hulpbronnen (boe) bevat. Een door ExxonMobil geleid consortium heeft al meer dan 10 miljard boe gevonden in het Stabroek-blok voor de kust van Guyana en meerdere ontdekkingen in het Suriname-blok 58 tonen aan, dat het potentieel van het bekken blijft groeien.

Guyana-Suriname

WoodMac zegt dat het boren van putten voor het openen en verlengen van de exploratie veel duurder is; de omvang van de ontdekkingen brengen vaak grote schaalvoordelen met zich mee, leveren verreweg de meeste waarde op en zijn precies wat de wereld nodig heeft om een energiekloof te dichten die zou kunnen ontstaan als Rusland en Europa elkaar zouden afsnijden. In een recente analyse zei de in het VK gevestigde adviesgroep, dat strategieën met een grote impact zijn gerechtvaardigd door “een indrukwekkende vondst van gigantische ontdekkingen”, zoals die in Guyana worden gedaan. Verkenning leverde opwindende ontdekkingen op vóór de wereldwijde stijging van de energieprijzen vanwege de oorlog die woedt in Oekraïne, maar dr. Andrew Latham van WoodMac, Vice President of Research, is van mening dat verbeterde prestaties de positionering van exploratie zijn om “een rol te spelen bij het vinden van alternatieven” voor de Russische export van olie en gas – niet alleen om zijn geloofwaardigheid als waardepropositie nieuw leven in te blazen. “Ons neerwaartse scenario voorspelt dat de Russische olieproductie in 2030 2 miljoen b/d lager zal zijn dan onze voorspellingen voor de crisis, terwijl Europa ernaar streeft de invoer van Russisch gas volledig te staken”, schetste WoodMac.

Het was een high-impact verkenning die verantwoordelijk was voor bijna alle waarde die in 2021 werd gecreëerd, benadrukte WoodMac; zeven gigantische ontdekkingen werden gedaan in verschillende bassins, toneelstukken en landen – in Rusland, Azerbeidzjan door BP, in Ivoorkust door Eni, in Mexico door Pemex, in Turkije door de Turkish Petroleum Corporation en de ontdekkingen van ExxonMobil in Guyana.

WoodMac kwantificeerde de verbeterde prestaties en benadrukte dat de 12 miljard boe aan hulpbronnen die in 2021 werden ontdekt – gelijkmatig verdeeld tussen olie en gas – geen “opvallend jaar” was. Maar de uitgaven waren laag; 75 procent onder de piek van 2014 en 25 procent onder die van 2019.

“Als we rekening houden met reserve-kruip, zal de gevonden hulpbron van vorig jaar dicht bij het vijfjarig gemiddelde liggen. Meer dan de helft (55 procent) ziet er al commercieel uit, wat een waarde creëert van 15 miljard dollar en een rendement van 16 procent (bij een olieprijs van 70 dollar/vat op lange termijn) meer zal op termijn worden gecommercialiseerd”, aldus de adviesgroep.

Dit jaar leveren high-impact putten opnieuw ‘spectaculaire resultaten’, waaronder een belangrijke nieuwe diepwater-opener in Namibië. Ook op de lijst staat TotalEnergies’ monster Venus-olieveld, dat 3 miljard boe-equivalent heeft en Shell’s Graff-olieveld 700 miljoen boe, zei WoodMac. Ook de recente ontdekking van Petrobras en BP in een prospect in Brazilië. Volgens de analyse van WoodMac, zouden er geen substantiële wijzigingen moeten zijn in de belangrijkste stroomopwaartse strategieën die vóór de crisis zijn geëvolueerd. Het verwacht echter wel dat een kleine groep IOC’s en NOC’s “die het vertrouwen in exploratie hebben behouden”, aangemoedigd zullen worden door recente successen en de onverwachte wending van de gebeurtenissen die de oorlog in Oekraïne teweeg heeft gebracht. “Er kan meer kapitaal op de weg komen voor exploratie, en meer ervan kan gericht zijn op gas”, zei WoodMac.

Bron: Oilnow.gy