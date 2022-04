Bescheiden uitgevoerde projecten vorige regering spoorloos

Nadat op het ministerie van Openbare Werken (OW) de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) een uiteenzetting had gegeven van de door de vorige regering achtergelaten mistanden op dit departement, kwam de Rekenkamer ook met een verklaring. Volgens de Rekenkamer is het resultaat van het gepleegde onderzoek misselijkmakend te noemen en zijn veel zaken absoluut niet volgens procedure gelopen. Volgens de Kamer werd bijvoorbeeld projecten eerder besteed aan duurdere aannemers, terwijl de goedkoopste altijd zijn overgeslagen. Een ander punt dat de aandacht van de Rekenkamer trok, was dat zij geen bonnen cq. Bij bijbehorende bescheiden aantroffen van uitgevoerde projecten, maar dat aannemers nog uitbetaalt moesten worden.

Op grond van de aangetroffen misstanden, wist de Rekenkamer uit zijn onderzoek te concluderen, dat de meeste aanbestedingen onder het vorige bewind en wel in de periode 2018 onrechtmatig waren. Volgens de Rekenkamer speelt er veel meer, dan alleen het niet kunnen tonen van bonnen. Ook de documenten met betrekking tot uitgevoerde projecten zijn zoek, of bestaan in de meeste gevallen helemaal niet. De inkoopopdrachten waren in strijd met alle normen binnen het ministerie.

In de verklaring van het ministerie wordt al met al gesproken over een vrijgevochten boel, waarbij de Rekenkamer slechts een toezichthouder zag, maar verder geen inzage had in interne stukken. De Kamer moest met lede ogen toezien wat zich voltrok op het ministerie.