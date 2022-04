RUIM BAAN VOOR ZWENDELAARS?

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, heeft al zeker 20 jaar niet bepaald een goede naam. Vanaf het moment dat de uitgifte van domeingrond aan derden werd ondergebracht in een apart departement door losweking van Natuurlijke Hulpbronnen, zijn daar heel vreemde zaken gebeurd. Sindsdien hangt er een zweem van zeer bedenkelijke handelingen, die alles te maken hebben met corruptie en nepotisme. Er is in de afgelopen jaren op grote schaal binnen GBB gerotzooid met gronden en politici, hun familieleden, partijgenoten en vrienden, zijn er duidelijk veel beter van geworden en hebben gronden in grondhuur verkregen die onder normale omstandigheden en in alle eerlijkheid, daar nooit over zouden kunnen beschikken. De onvrede over het gronduitgiftebeleid van de overheid, is dan ook vreselijk toegenomen bij de bevolking. Er zijn tig gevallen van zeer bedenkelijke uitgiften van bereidverklaringen en grondtoewijzingen, die op corrupte wijze zijn verstrekt en waar verschillende hooggeplaatsten binnen GBB en zelfs ministers in het verleden, zich schuldig aan hebben gemaakt. Het gaat vaak genoeg om een samenspel tussen ambtenaren en landmeters, die connecties hebben binnen het departement, die het smerige spelletje voortdurend meespelen. Zo kan je als burger van dit land en rechthebbende een aanvraag doen bij GBB op een bepaald perceel, waarvan je weet dat het nog in de boezem van de staat verkeert. Een aangezochte landmeter komt op de hoogte van je aanvraag en gaat dan shoppen met kopieën van je stukken en vindt een andere persoon, die ook belangstelling heeft voor hetzelfde terrein. Dan beginnen de tyuku’s in het ministerie goed te lopen en uiteindelijk krijgt de minister het stuk te tekenen. Daarbij kan gesteld worden dat de bewindsman of –vrouwe, afgaat op het advies van zijn/haar ondergeschikte, die vermoedelijk ook wat smeergeld heeft getoucheerd. De eerste aanvrager wordt dan gewoon niet meer op de hoogte gesteld van de aanvraag en of een eventuele afwijzing. De laatstgenoemde ziet dan ineens derden bezig op het perceel dat hij had aangevraagd. Corruptie ten top, die loopt over verschillende schakels binnen het meergenoemde departement. En zo worden tig aanvragers zwaar benadeeld door de corruptelingen binnen dit ministerie. En juist omdat veel aanvragers maanden na de indiening van de stukken ter aanvraag niets meer horen, krijgen zwendelaars ruim baan om aanvragers die maanden of zelfs jaren in het ongewisse zijn gelaten, kans mensen op te lichten en grote bedragen uit de zakken te kloppen. Minister Dinotha Vorswijk is in een slangenkuil beland en heeft na het vertrek van haar voorgangster, ook de nodige vreemde zaken ontdekt. De minister weet zo langzamerhand heel goed dat er tal van knelpunten zijn bij de verstrekking van bereidverklaringen en grondbeschikkingen en is inmiddels ook goed op de hoogte van zeer corrupte handelingen, die buiten het ministerie worden gepleegd en oplichterij, om mensen zogenaamd aan grondpapieren te helpen. Ook weet de minister, dat er zeer fromu ambtenaren op haar departement werken en volgens haar zeggen, wenst ze daar hard tegen op te treden. Minister Vorswijk bevindt zich zoals voormeld in een slangenkuil en de oneerlijkheid op dit ministerie is met de jaren gegroeid en heeft ernstige en strafbare vormen aangenomen. De minister kan de gehele gemeenschap een goede dienst bewijzen door de bezem door de corruptie op het departement te halen en elke Surinamer die een stukje grond vraagt, op een eerlijke wijze daaraan te helpen. Als de minister erin slaagt het gesjoemel zwaar te reduceren, zal ze er zeker in slagen GBB een betere naam te bezorgen. Het geklaag zal dan verstommen en velen zullen dan veel vlotter aan een bouw-, landbouw- en of industrieperceel kunnen komen. Corruptie roei je niet in één dag uit, maar je kan er wél aan werken om haar de wind uit de zeilen te nemen. Hopelijk slaagt de bewindsvrouwe op GBB daar redelijk goed in.