President: ‘Vasten versterkt broederschap’

‘’De doelen van het vasten zijn: zelftransformatie, zuivering en gehoorzaamheid aan de geboden van de Schepper (Allah)’’, sprak president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn bezoek aan de Himayatul Islam Moskee op maandag 11 april.

Volgens de president is deze periode een belangrijke periode voor Suriname, maar vooral voor onze moslimbroeders en –zusters, omdat in deze heilige maand Ramadan, de eerste openbaring van de Koran heeft plaatsgevonden.

“Het vasten leert ons niet alleen moed om ontberingen het hoofd te kunnen bieden, maar speelt ook een sleutelrol bij het versterken van broederschap, waarachtigheid en is een training voor gelovigen, om de kwaliteit van slagkracht en vastberadenheid te ontwikkelen”, aldus het staatshoofd. Hij benadrukte ook het belang van gelijkheid. ‘’Er moet geen verschil in functie zijn als wij samen bidden’’, aldus de president. Hij gaf voorts aan, dat de regering haar best doet om in deze minder goede economische situatie, het mogelijk te maken dat burgers levensmiddelen tegen passende prijzen kunnen kopen. Hij verzekerde dat de levering van goederen en diensten gegarandeerd is.

‘’De regering heeft de best mogelijke maatregelen getroffen om de samenleving te beschermen tegen armoede’’, zei de president.