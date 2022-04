NOG GEEN AANHOUDINGEN IN LAATSTE DRUGSVANGST?

In de laatste spraakmakende onderscheppingszaak, waarbij er tijdens een training een grote hoeveelheid drugs zijn ontdekt, zouden er voor zover bekend, nog geen aanhoudingen zijn verricht. De vraag is hoe dat kan, gezien de container daar niet uit zichzelf is beland. De vrachtcontainer is toch op naam van een aanbieder geregistreerd. Er is toch een chauffeur geweest die het gevaarte heeft getransporteerd vanuit een locatie, en bovendien stond die container al klaar om verscheept te worden, dat wil zeggen dat er een douanier is geweest, die reeds zijn werk had gedaan. Grappig is dat wanneer tijdens een training dezelfde middelen worden gebruikt om de containers te controleren, en de enthousiaste groep per direct zaken ontdekt, terwijl de volwaardige en ervaren douaniers dezelfde middelen hebben gebruikt. Weet deze persoon dan meer hieromtrent? Merkwaardig is dat tijdens deze opzienbarende zaken er nooit namen van de zogeheten ‘kingpins’ worden prijsgegeven. Het is meestal de bestuurder van een vrachtwagen die niet doorheeft wat hij vervoert. Zijn we soms angsthazen geworden, bang om de zogenaamde ‘zware jongens’ aan te pakken? Of duiken ze zodanig onder, dat we ze niet meer weten te vinden? Of wordt er vanuit een bepaalde hoek, de opdracht gegeven de mensen in vrijheid te stellen en of niet aan te houden en vervolgen? Dat zijn trouwens vermoedens die al enige tijd binnen de samenleving leven. Er wordt zelf gefluisterd over interventie vanwege bepaalde lieden in de regering.

In ieder geval is dit niet de eerste zaak waarover de samenleving niets meer hoort. Er zijn tal van andere cocaïne onderscheppingen geweest die in de doofpot zijn beland. En eigenlijk verwachten we als mensen met een gezond verstand van deze zaak, ook niets naders. Men spreekt zelf van een andere vangst, maar dezelfde hengelaars.