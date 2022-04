VERKWISTING EN NOG GEEN AFLOSSING LENINGEN

We merken dat de regering op verschillende gebieden geld aan het verkwisten is. Dit is te merken aan de vele dienstreizen, die tot nu toe geen voordelen hebben opgeleverd, de dure auto aangeschaft voor de ambassadeur in Nederland en de ministers in Suriname en nu wederom subsidie aan de pomp. Dit terwijl er nog heel weinig aan leningen is afgelost en er een toename van de schuld is door het akkoord dat recentelijk is bereikt met het IMF. Over de toename wordt trouwens geen woord gerept. We zouden het toch doen zonder lenigen? Dit was één van de vele beloften die de president deed tijdens zijn verkiezingscampagne. Het beleid dat momenteel gevoerd wordt, wijkt duidelijk af van wat eerder is beloofd.

Hoe is men van plan deze geleende gelden af te lossen, want we krijgen en krijgen, maar er zal een punt komen, waar wij als land uiteindelijk zullen moeten aflossen. We zullen niet kunnen blijven uitstellen, terwijl de schuldeisers met grote kijkers op ons gericht zijn. Waar is de investering in de productiesector gebleven, zoals was beloofd? En ‘on top of all’ merken we dat de regering brandstof gaat subsidiëren. Over het laatstgenoemde is door dezelfde regering een nationale discussie gevoerd en we kunnen als samenleving gerust stellen, dat dit afbrekend is voor de economie van een land. Gaat de regering dan nu met snoepjes gooien, uit vrees dat bij een olieprijs van SRD 24 voor een liter benzine, het hek van de dam geraakt? Gaan we zaken net als bij de vorige regering, kunstmatig laag houden?

Maar terwijl de regering op andere vlakken verkwistend bezig is, trekt het zorgpersoneel weg, omdat het onderbetaald wordt en elke maand boetegelden moet betalen vanwege het feit dat het laat ontvangt. Maar het verkwisten zet zich voort, alsof er niets aan de hand is.