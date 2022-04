Curaçao golfbestemming bij uitstek

In 2021 hebben de eigenaren van de drie de golfbanen op Curaçao, de handen ineen geslagen en hun krachten gebundeld door de Curaçaose Golf Federatie op te richten. Hiermee zetten zij Curaçao als golfbestemming nadrukkelijker op de kaart. Als eerste initiatief lanceren zij de Curaçao Golf Pas. Hiermee kan een golfer tijdens zijn/haar verblijf op het eiland genieten van 18 holes op alle drie de golfbanen: Blue Bay Curaçao, Curaçao Golf & Squash Club en Old Quarry Golf Course. Deze pas kan aangeschaft worden op alle drie de golfbanen en is geldig voor een periode van één jaar. De gewenste starttijd kan vervolgens per golfbaan apart gereserveerd worden. In de nabije toekomst kunnen meerdere gezamenlijke initiatieven verwacht worden op golfgebied, bijvoorbeeld internationale toernooien. Op basis hiervan versterken zij de positie van het eiland Curaçao in de Caribische golfwereld.