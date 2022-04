RECHTEN EN PLICHTEN VOOR EENIEDER

Elk bedrijf waarvan de bedrijfslasten hoger blijken te zijn dan de opbrengsten, dient een andere, snelle en dynamische aanpak te ondergaan om faillissement te voorkomen. Vaak genoeg zijn bepaalde omstandigheden er de oorzaak van dat het bedrijf verlies lijdt en dat er zelfs geld bijgelegd zou moeten worden om nog een reddingsactie mogelijk te maken. Bepaalde bedrijven redden het door beter management, maar vele redden het niet en de deuren gaan dan voor langere tijd of voorgoed dicht. Niet slechts in de particuliere, maar ook in de publieke sector, hebben we de laatste jaren gezien dat bedrijven in de grootste problemen geraakten. Bij de parastatale ondernemingen is dat ook niet anders. We hebben gezien dat de Energie Bedrijven Suriname N.V. (EBS), zonder verdere subsidies van de overheid en tariefsverhogingen, gedoemd was ten onder te gaan. De EBS zijn nog steeds niet uit de gevarenzone en zullen het niet kunnen redden als de uitgaven blijven toenemen, terwijl de inkomsten gelijk of minder worden. Het is ook allang duidelijk dat Ogane, het gasbedrijf van de EBS, verlieslatend draait en dat er uiteindelijk ook verhogingen voor kookgas (propaan) zullen moeten worden doorgevoerd. Leo Brunswijk, die ook in de hoogste regionen van de EBS zijn bijdrage levert, heeft recentelijk nog verklaard, dat kookgas in de zogeheten ‘gasbommen’ voor een te lage c.q. niet winstgevende prijs, aan de consument wordt geleverd en dat daar verandering in dient te worden gebracht. Hoeveel er voor de ‘gasflessen’ zal moeten worden neergeteld, is nog niet duidelijk. Een verhoging van grote en kleinere gasbommen ligt heel gevoelig en is daarom vermoedelijk nog niet doorgevoerd. Uiteindelijk zal de consument wel daarmede te maken krijgen. Maar de EBS zijn de leverancier van elektrische energie aan woningen, bedrijven en fabrieken en daarvoor moet gewoon betaald worden door elke afnemer, ook die in het achterland die stroom geleverd krijgen van dit bedrijf. Daar mag geen uitzondering op gemaakt worden, anders gaat de ene afnemer zich ten rechte afvragen, waarom hij wel en de ander niet voor stroom hoeft te betalen. En dit geldt natuurlijk ook voor bewoners van Beneden Marowijne, waaronder Moengo, Bernharddorp en andere woongebieden. Het kan nooit zo zijn dat de EBS, die commercieel moeten zien te overleven, geen stroomrekeningen kan aanbieden aan bewoners in het oude bauxietstadje en dat bepaalde mensen denken, een politieke dekking te hebben vanwege een coalitiepartij en daarom de rekeningen van de EBS niet te hoeven voldoen. We zijn allemaal Surinamers en hebben ons te houden aan de rechten en plichten die gelden in dit land. Deze rechten en plichten dienen in alle delen van deze samenleving nageleefd te worden. Als de EBS zijn rekeningen presenteert voor een geleverde dienst, dan moeten die voldaan worden. Geen enkele politieke figuur moet dan staan schreeuwen dat een EBS-directeur weg moet, omdat hij in het belang van het voortbestaan van het bedrijf, geld wenst te innen voor geleverde stroom. Het is naar onze mening de taak van vooral de regering en haar politieke partij ABOP, de mensen uit het voormelde gebied in Beneden Marowijne, erop te wijzen, dat er voor stroom en ook water betaald dient te worden, willen we ook een bijdrage leveren aan het voortbestaan van de EBS. De EBS wekken in bijvoorbeeld Moengo en omgeving, stroom op met grote lichtaggregaten die goed onderhoud vereisen. Dat kost allemaal handen vol geld. Ook de transmissieleidingen en andere apparatuur, moeten met dure vreemde valuta worden aangeschaft en betaald uit onder meer de opbrengsten van de lokale bewoners. Hoe willen deze mensen elektriciteit in hun woningen blijven hebben, als ze hun bijdrage aan de EBS voor geleverde stroom niet willen leveren. Men mag onmogelijk van de EBS verwachten dat die middelen verkregen van andere contribuanten, zal inzetten om wanbetalers van stroom te blijven voorzien. Schreeuwen om de verwijdering van de EBS-directeur, zal echt geen verandering brengen in de situatie. Wie stroom tot aan huis krijgt, moet daarvoor betalen, het is nou eenmaal niet anders.