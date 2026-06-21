Opstand in cellenhuis Uitvlugt na onvrede over voeding en bezoekregels

Arrestanten die waren ingesloten in het cellenhuis van politiebureau Uitvlugt zijn zondagmorgen in opstand gekomen uit onvrede over de voeding die zij van staatswege ontvangen en de geldende regels tijdens bezoekdagen. Dat meldt politiewoordvoerder inspecteur Michel Elskamp aan de media.

Volgens de politie ontstond de onrust rond 10.00 uur. De arrestanten gaven aan niet tevreden te zijn met de verstrekte maaltijden en maakten tevens bezwaar tegen beperkingen op goederen die bezoekers mogen afgeven. Het niet toestaan van onder meer instant noedelsoepen zou hebben bijgedragen aan de ontevredenheid.

De situatie escaleerde toen enkele arrestanten deuren van het cellenhuis uit hun voegen haalden, de toegang tot het cellencomplex barricadeerden en vernielingen aanrichtten. Daarnaast zouden zij water en afval naar aanwezige politiefunctionarissen hebben gegooid.

Als gevolg van de ongeregeldheden besloot de politie het cellenhuis onmiddellijk te ontruimen. De arrestanten zijn vervolgens overgebracht naar andere detentielocaties.

Volgens de politie levert dezelfde cateraar ook voeding aan andere cellenhuizen, waar geen klachten zijn gemeld over de kwaliteit van het eten. De autoriteiten gaan ervan uit dat enkele arrestanten bewust hebben geprobeerd een opstand uit te lokken. Daarbij wordt niet uitgesloten dat de onrust bedoeld was om een ontsnappingspoging te faciliteren. De politie wijst erop dat tegen enkele vermeende aanstichters recent zware gevangenisstraffen zijn geëist.

De vermoedelijke aanstichters zijn direct overgebracht naar het Huis van Bewaring, terwijl de overige arrestanten elders zijn ondergebracht.

De operatie stond onder leiding van de regiocommandant van Paramaribo-West, hoofdinspecteur Haimee, en de regiocommandant van Uitvlugt, bijgestaan door hun staf, het Arrestatieteam (AT) en de Regionale Bijstandsdienst Paramaribo (RBTP). De situatie werd uiteindelijk onder controle gebracht.