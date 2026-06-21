Veerboot tussen Frans-Guyana en Suriname ‘La Gabrielle’ uit de vaart

De veerverbinding over de Marowijnerivier tussen Frans-Guyana en Suriname is abrupt onderbroken. De veerdienst “La Gabrielle” is tot nader order stilgelegd, wat zorgt voor grote verstoring in het verkeer van personen en goederen tussen beide landen. Zaterdagochtend meldden ondernemers uit Frans-Guyana, onderweg naar het SEOGS-beurs in Suriname, dat zij bij aankomst werden geconfronteerd met een mededeling op de deur van de kantoren van La Gabrielle waarin staat dat de dienst “tot nader order is onderbroken”. Met het stilleggen van de veerdienst is de crisis rond de grensverbinding verder geëscaleerd. Volgens betrokkenen kampen de operationele diensten van de veerboot al geruime tijd met ernstige problemen. De bemanning zou hebben geweigerd verder te werken vanwege zorgen over de veiligheid en de technische staat van het vaartuig, dat volgens hen op elk moment met averij te maken kan krijgen. Ook wordt gemeld dat de navigatie- en scheepvaartdocumenten niet langer up-to-date zouden zijn voor commerciële vaarten, wat de veiligheid en betrouwbaarheid van de dienst verder onder druk zet.

De stillegging heeft directe gevolgen voor de grensovergang tussen Frans-Guyana en Suriname. Met de veerdienst buiten werking rest voorlopig alleen nog vervoer per pirogue over de Marowijnerivier, die de natuurlijke grens vormt tussen beide gebieden. Daarmee is de enige formele landverbinding voor voertuigen en vrachtwagens tussen de twee landen weggevallen.

De situatie wordt door betrokkenen omschreven als een ernstige verstoring van de regionale mobiliteit en handel. De hoop op een snelle oplossing blijft voorlopig onzeker, terwijl alternatieve verbindingen zoals luchtverkeer eveneens geen structurele uitkomst bieden.

Bron: https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/la-gabrielle-service-suspendu-jusqua-nouvel-ordre-1083335.php