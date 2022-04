Regering dempt hoge brandstofprijzen: tijdelijke subsidie op diesel en unleaded

Het is algemeen bekend dat de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot hoge internationale olieprijzen. De olieprijs bereikte in maart een record van USD 130 per barrel en schommelt op dit moment rond de USD 100-110 per barrel. Ter vergelijking, in januari was de prijs nog rond de USD 80 per barrel. De pompprijs in Suriname wordt elke maand aangepast aan de hand van het verloop van de internationale olieprijs.

Door de effecten van de oorlog, zouden de nieuwe liter- prijzen voor april SRD 22,47 voor unleaded (SRD 3,04 verhoging) en SRD 24,24 voor diesel (SRD 4,37 verhoging) moeten zijn. Deze prijzen zijn overigens vrij van governmenttake, aangezien die voorlopig niet wordt toegepast. Inclusief governmenttake zouden de pompprijzen voor unleaded SRD 25,97 en voor diesel SRD 27,39 moeten bedragen.

De turbulentie op de oliemarkt is het gevolg van een uitzonderlijke situatie en komt op een moment dat de Surinaamse economie zich heeft gestabiliseerd en de koopkracht herstellende is. Het is van belang om onze opkomende economie te beschermen tegen dergelijke externe schokken. Ook bedrijven hebben daarbij een rol te vervullen. Van hen mag worden verwacht dat zij zich opstellen als good corporate citizen en niet slechts winstmaximalisatie voor ogen hebben.

Om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Surinaamse burgers te beperken, heeft de regering het voornemen een tijdelijke subsidie in te voeren in de vorm van een subsidiekorting op diesel en unleaded. Dit komt neer op een negatieve governmenttake die met de oliebedrijven zal worden verrekend. De financiering van de subsidies wordt gekoppeld aan de extra inkomsten uit Staatsolie vanwege de internationaal hogere olieprijs. Op deze manier wordt de doorwerking van de stijging in de internationale prijs voor burgers zo veel als mogelijk gedempt. De finale subsidiebedragen en daarmee samenhangende de pompprijzen zullen aanstaande vrijdag in de regeringsraad worden vastgesteld.

Het voorgestelde subsidiesysteem gaat uit van objectsubsidies en is uitdrukkelijk bedoeld als tijdelijke maatregel. Een nadeel van objectsubsidie is dat iedereen deze ontvangt, ook personen of instanties die daar eigenlijk geen aanspraak op maken. Daarnaast neemt de kans op smokkel naar Guyana en Frans-Guyana toe, omdat daar de pompprijzen hoger zijn en er geen subsidies worden gegeven. In dat kader is de regering doende de controle aan de grenzen verder op te voeren.

Het systeem van objectsubsidies zal op termijn worden vervangen door een effectiever systeem gebaseerd op subjectsubsidies. Op dit moment zijn daartoe testen gaande met electronic cash transfers. Dit systeem zal naar verwachting in de loop van dit jaar worden geïmplementeerd.