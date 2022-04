JusPol start met muzieklessen in Opa Doeli

‘Criminaliteit onder jeugdigen wordt aangepakt’

In het Jeugd Doorgaanscentrum Opa Doeli, worden met ingang van vandaag, muzieklessen gegeven. ‘’De muziekinstrumenten zijn uit middelen van de Unicef, aangeschaft voor het geven van muziekonderwijs aan jeugdigen in detentie, zegt Daniella Beeldsnijder, coördinator van Opa Doeli. ‘’Wij proberen met muziekeducatie de talenten en ontwikkeling van deze jeugdigen te stimuleren. Deze jeugdigen moeten na hun invrijheid-stelling, terugkomen in de maatschappij met ontwikkelde talenten.‘’

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, is ingenomen met de lancering van muzieklessen in Opa Doeli. ‘’Opbouw van Suriname begint bij jeugdigen”, aldus Amoksi. ‘’Er zal alles aan gedaan worden om de criminaliteit onder jeugdigen aan te pakken en te voorkomen.’’ Het begeleiden van jeugdigen en voorkomen dat ze op het verkeerd pad terecht komen, moet volgens Amoksi, niet alleen een taak van het ministerie van Justitie zijn. ‘’Het moet eigenlijk een breed beleid zijn, waarbij andere ministeries die betrekking hebben op jeugdigen, betrokken zijn.‘’

Amoksi stelt dat er vooral gewerkt moet worden aan het voorkomen van criminaliteit.

Om de criminaliteit onder jeugdigen aan te pakken, moet er volgens hem, onderzocht worden wat de oorzaak van crimineel gedrag is. ‘’Hoe kunnen we de gezinnen financieel, sociaal en met huisvesting versterken?”, aldus Amoksi.

De muzieklessen zullen verzorgd worden door de Politiekapel onder leiding van inspecteur R. Braitwaith.

door Orsilia Dinge