Geen boycot gevaccineerden bij bloeddonatie en levensverzekering

“Het berust niet op waarheid, dat gevaccineerden niet meer terecht kunnen bij de bloedbank voor het doneren van bloed. Bloeddonoren kunnen twee weken na besmet te zijn geraakt met covid-19 en gezond te zijn verklaard door de arts, weer normaal doneren. Ook is het mogelijk één week na te zijn gevaccineerd normaal te doneren”, dit zegt de woordvoerder van het Surinaamse Rode kruis, Cedric Menig, in gesprek met de krant. Dit naar aanleiding van de berichten die momenteel circuleren via sociale media, dat tegen Covid-19 gevaccineerden geen bloed meer mogen doneren en ook geen levensverzekering mogen afsluiten. Volgens Menig, is er inderdaad sprake van een aangepast beleid bij het Surinaamse Rode kruis, maar heeft dit geen betrekking op de bloeddonatie. “Het gaat om de MoHaNa regels die gelden als richtlijn van het ministerie van Volksgezondheid. Vandaar dat wij deze ook toepassen binnen onze organisatie”, aldus de woordvoerder. Hij vertelde voorts dat sinds kort, er een toename te merken is van het aantal donateurs. Volgens Menig, is dit naar schatting 25 procent. Menig stelde de samenleving verder gerust door te stellen, dat er binnen de organisatie nooit een tekort is aan bloed, zoals wordt beweerd. “Er zijn altijd zieke mensen die bloed nodig hebben. Op grond daarvan proberen wij altijd genoeg in huis te hebben om te voldoen aan de vraag van de ziekenhuizen”, aldus de woordvoerder. Cedric doet een beroep op de samenleving te blijven doneren. Ook de woordvoerder van een verzekeringsmaatschappij verwees het verhaal inzake het niet kunnen afsluiten van een levensverzekering naar het land der fabelen. Volgens hem zijn het kwaadwilligen, die nog steeds trachten een negatief beeld aan vaccinatie te geven en daarbij de verzekering met de haren erbij te slepen. Hij zegt dat zowel gevaccineerden als ongevaccineerden voor alle diensten terecht kunnen bij alle verzekeringsmaatschappijen. “Ik ben in nauw contact met de overige verzekeringsmaatschappijen en dit is nooit en te nimmer aangekaart”, aldus de woordvoerder.