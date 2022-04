ENORME SMOKKELSCHADE

De internationale prijs voor een barrel ruwe aardolie is door de oorlog in Oekraïne, tot ver boven de 100 dollar gestegen. Dat betekent dat de prijs voor diesel en gasoline en alle smeermiddelen, ook wereldwijd bij de pomp enorm is toegenomen. Overal wordt er dan ook steen en been geklaagd, omdat elke verhoging van brandstof, verstrekkende negatieve gevolgen heeft binnen een economie en zware inflatoire consequenties in zich draagt. Zo worden de transportkosten hoger, en die worden dan ook gelijk doorberekend in de prijzen van goederen en diensten. In Brazilië zijn de vrachtwagenchauffeurs in opstand gekomen en velen vinden het niet meer rendabel in het reusachtige land te rijden en goederen te verplaatsen. De vrachtwagenchauffeurs kunnen namelijk steeds moeilijker hun verhoogde brandstofkosten doorberekenen aan de klant. Ook in ons land is het niet anders. Binnen het openbaar transport wordt ook aanhoudend geklaagd, omdat de winstmarge zwaar is teruggelopen en ook het onderhoud van het materieel lijdt daar zwaar onder. Bussen en vrachtauto’s gaan uiteindelijk een gevaar op de weg vormen, omdat het onderhoud niet goed of op tijd plaats kan vinden. Ook het verkeer te water lijdt enorme schade door te lage tarieven en verhoogde kosten van levensonderhoud en het onderhoud van het materieel. De overheid probeert natuurlijk ter voorkoming van arbeidsonrust en meer onvrede van een ieder die een transportmiddel, voorzien van een diesel of gasolinemotor bezit, de brandstofprijzen zo lang mogelijk, stabiel te houden. Maar dan hebben we natuurlijk ook de asociale sjacheraars aan voornamelijk de oostgrens met Frans-Guyana, die onze goedkopere brandstof met honderdduizenden liters naar de rechteroever van Marowijne- en Lawarivier smokkelen. Daar worden door de staat enorme verliezen in vreemde valuta geleden, omdat deze brandstof op geen enkele wijze gebruikt wordt ter ondersteuning van onze economie. Grof geld wordt door het smokkelende schuim verdiend en onze deviezen gaan er zo aan. De overheid stelt strenger te zullen gaan controleren en optreden tegen deze smokkel. We willen er bijna bij gaan schaterlachen, omdat we heel goed weten, dat een dergelijke controle op niets zal uitlopen door de corruptie en de slimheid van de smokkelaars, die altijd wel weten hoe ze gasoline en diesel weg moeten krijgen en daar euro’s mee verdienen. De overheid moet gewoon de brandstof aan de grens gelijk trekken met de prijs in Frans-Guyana en erop toezien, dat de tankwagens worden begeleid naar de juiste plek voor de distributie met een hogere prijs. Ook de controle te Stolkertsijver moet beter plaatsvinden, om deze smokkel vrijwel onmogelijk te maken. Ook de transporten van brandstof door goudzoekers in verhoogde 4×4 voertuigen, moet op een adequate wijze, zonder corruptie, kunnen plaatsvinden. Talmen onder deze omstandigheden zal de criminelen alleen maar aanmoedigen nog meer te smokkelen, omdat de vraag op de Franse oever toch nog heel hoog blijft. Het smokkelen van brandstof naar Frans-Guyana werd destijds in de kiem gesmoord, door de prijzen hier gelijk te schakelen aan het Franse departement. Dat kan nu niet, omdat onze consument de gelijkschakeling van diesel en gasoline met Frans-Guyana, niet kan betalen. We doen daarom een beroep op de regering, echt wel zwaarder te gaan controleren zodat onze dure brandstof door een levendige contrabande, zo min mogelijk zijn weg naar de rechteroever van de oostelijke grensrivier vindt.