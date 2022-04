‘Resultaten vele dienstreizen regering niet zichtbaar’

De regering is in de afgelopen periode door zowel politici als samenleving bekritiseerd vanwege de vele dienstreizen die zij maakt en die volgens haar tot doel hebben investeerders aan te trekken. Maar volgens een aantal politici, hebben grote investeerders zich nog niet gemeld. DA’91-voorzitter Angelic del Castilho, zegt desgevraagd, dat zaken onder de loep genomen moeten worden. ‘’Alle gemaakte beloftes zijn in contrast met wat er nu gebeurt. Wat deze regering beloofd had aan te pakken, is nu in een vergeethoekje gedrukt”, aldus Del Castilho.

Het onnodig reizen zonder het gewenste resultaten, is volgens haar een manier om staatsmiddelen te verbrassen. ‘’Het verschilt niet veel van de vorige regering.‘’ De Nationale Assemblee zou zegt Del Castilho, de regering om rekenschap moeten vragen. ‘’Er dient onderbouwd te worden wat er van elke dienstreis terecht is gekomen’’, zegt Del Catilho. ‘’Integendeel nemen ze deel aan onnodige reizen. Deze zaken zouden in feite in het parlement behandeld moeten worden.‘’

Indien er gekeken wordt naar het bestedingspatroon van de regering, is er volgens Del Castilho ‘’totaal geen sprake van besparing en worden er schaamteloos staatsmiddelen verbrast’’.

‘’Dit is zelfverrijking, want niemand kan specifiek aangeven, wat er uit de dienstreizen is voortgevloeid. Dit is het bewijs dat de huidige volksvertegenwoordigers geen herkansing verdienen, want het werk dat ze moeten verrichten, doen ze niet. Integendeel helpen ze de regering mee, om de toekomst van jongeren kapot te maken.” Del Castilho zegt, dat de regering het roer nu moet omgooien, voordat het te laat is.

door Orsilia Dinge