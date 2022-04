Mixtape van Virgil van Dijk

Profvoetballer Virgil van Dijk en rapper Winne, hebben samen de mixtape ‘Side by Side’ met jonge opkomende rappers en producers gemaakt. De mixtape telt 11 songs in verschillende genres, waaronder R&B, Hiphop, Afro en Pop. De songs zijn van 15 talenten waaronder 2 vrouwen. In november vorig jaar startte Van Dijk als onderdeel van een campagne met JBL een zoektocht naar Nederlands hiphop-talent, met als resultaat deze mixtape. Voor de tape werkte hij met rapper Winne en gingen zij samen op zoek naar beatmakers, zangers en rappers. De 15 talenten zijn geselecteerd uit een groep van 400 aanmeldingen. Winne heeft de artiesten aangestuurd en feedback gegeven. ‘’Het is een geweldige mixtape’’, zegt Virgil.