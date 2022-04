Aprileditie Parbode: Bondscoach Stanley Menzo: ‘The past is done, let’s go on!’

Als we hem ontmoeten, zitten zijn eerste drie weken bij het Surinaams voetbalelftal erop. Stanley Menzo, oud-Ajax-keeper en hoofdtrainer van diverse gerenommeerde clubs, maar bovenal trotse Surinamer, droomt al jaren over teruggeven aan zijn geboorteland. Dat deed hij eerst 15 jaar als voorzitter van de Stichting Suriprofs. Nu is de tijd rijp voor een nieuw hoofdstuk als bondscoach van ‘Natio’! Tot vorig jaar was Menzo technisch directeur van de Arubaanse voetbalbond en interimbondscoach van het Arubaanse elftal dat nog de degens kruiste tegen ‘Natio’ tijdens de eerste ronde van de 2022 FIFA World Cup Kwalificaties. Vanuit Aruba kon Menzo, de kwestie tussen Dean Gorré als toenmalig bondscoach en de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) volgen. “Ik had het niet zien aankomen. Toen het gebeurde… weet je… los van dat ik voetballer ben… ben ik ook echt Surinamer. Die situatie was niet goed voor de personen, maar ook niet voor Suriname. De hele affaire met Dean en de SVB, heeft ook het Surinaamse voetballandschap geschaad, want iedereen sprak erover. Dat je tijdens de Concacaf Gold Cup niet door de poule komt, kan gebeuren. Het is een proces waarin je zit en dat kan gebeuren als je tegen sterke landen speelt. Maar wat zich erna heeft afgespeeld, had binnenskamers moeten blijven.” Deze situatie heeft er enigszins voor gezorgd dat alhoewel er geen persoonlijke vete tussen hen is, noch Menzo noch Gorré contact met elkaar hebben gezocht. “Ik heb erover nagedacht. Als Dean hier was weggegaan omdat hij een andere aanbieding had gekregen of als het goed gelopen was, dan was ik misschien een gesprek met hem aangegaan. Nu zijn de emoties heel negatief, terwijl ik juist met een heel positief gevoel wil beginnen. Lees dit artikel verder in de aprileditie.

Kathleen Ferrier, voorzitter Diaspora Instituut Nederland: ‘Wat wil Suriname?’

Het Diaspora Instituut Nederland (DIN) en zijn Surinaamse tegenhanger, beogen onze diaspora te faciliteren in de opbouw van een ‘welvarend Suriname’. ‘’Daarbij moet de vraag uit Suriname centraal staan, en niet het aanbod uit Nederland’’, benadrukt DIN-voorzitter Kathleen Ferrier.

Potentiedrank manbatra: heilzaam of heilloos?

Steeds meer Surinaamse mannen zoeken hun heil in zogeheten manbatra, die niet alleen worden verkocht langs straten in volksbuurten, maar ook bij diverse producenten aan huis. Cliënten kunnen terecht voor een hele fles of een shot van deze ‘natuurlijke’ viagra.

Meer dan veertig soorten hagedissen in Suriname

Lagadisa’s, kamrawenke’s, sapakara’s, legwana’s, agama’s: in ons land komen meer dan veertig soorten hagedissen voor. “Ik heb nog geen nieuwe hagedissen voor de wetenschap gevonden in Suriname, maar sluit niet uit dat als er goed genoeg gezocht wordt op plaatsen waar er eerder nog niet is gezocht, er wel een wordt gevonden”, zegt herpetoloog dr. Paul Ouboter.

Oceaanexpedities onderschrijven rijke biodiversiteit

In 2021 werden twee oceaanexpedities gehouden voor het zoveel mogelijk vastleggen en identificeren van mariene megafauna in Surinaamse wateren.

Autohandelaren: run op kersverse kentekenplaten

In de eerste maand van 2022 was het alle hens aan dek bij de afdeling Verkeerstechnische Dienst te Geyersvlijt, waar kentekenplaten aan nieuwe auto’s worden toegekend.

Baan in de beveiliging: veel risico voor weinig poen

Beveiligers over hun (slecht)betaalde job die niet te lichtzinnig opgevat dient te worden.