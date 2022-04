‘Chris Rock heeft het niet verdiend’

“Je hebt nooit het recht om iemand te slaan. Chris Rock heeft het zeker niet verdiend. Als het een slechte grap is en je kan er niet tegen, laat het merken, maar ga niet slaan en zo”, is de reactie van de bekende Surinaams-Nederlandse comedian Roué Verveer op de klap die acteur Will Smith gaf aan komiek Chris Rock tijdens de Oscar-uitreiking in Los Angeles.

Roué, die in zijn geboorteland Suriname vertoeft, vindt het top hoe Chris Rock heeft gereageerd. Verveer is vanaf volgende week weer in het theater te zien met zijn stuk ‘Zo Goed Als Nieuw’. Verveer geniet volop van zijn verblijf in Suriname en van de aanwezigheid van zijn moeder. Roué Verveer behoort tot de top van de Nederlandse cabaretwereld.