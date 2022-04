Noodzakelijk om gas uit Suriname en Guyana versneld naar boven te halen

De noodzaak voor elk land om veerkracht op te bouwen tegen de volatiliteit van de olieprijs en wereldwijde schokken in het aanbod, is een terugkerend gesprek. Maar wanneer Rusland Oekraïne binnenvalt en de grootste olieprijsstijging in jaren veroorzaakt, wordt de urgentie om dit gesprek om te zetten in een uitvoerbaar plan, vooral belangrijk voor landen zoals Suriname en Guyana.

Het is al langer bekend dat de Surinaamse bodem naast olie, ook veel aardgas bevat. Tot nu toe was het nog niet rendabel om Surinaams gas naar boven te halen. Nu er echter sprake is van een oorlog in Oekraïne, is de situatie totaal veranderd en kan het Surinaamse gas uitkomst bieden, redeneert Walt Teter, directeur van de Phoenix Development Company (PDC). Sinds de Russische invasie zijn de prijzen van olie en gas fors gestegen. Teter zei vorige week op een persconferentie in Suriname, dat binnen drie jaar Nederlandse huizen kunnen worden verwarmd met aardgas uit ons land. Teter gaf aan, dat er aan wordt gewerkt om de productie van Surinaams gas te versnellen. “Ik verwacht dat we in 2024 zover kunnen zijn’’, aldus Teter.

De directeur van PDC is ook in gesprek met de Surinaamse regering en Staatsolie over de noodzaak van een versnelling van de gasproductie. Suriname is momenteel volgens Teter, de beste plek om LNG (gas) te winnen.

‘’De bevolking is goed opgeleid, er is geen oorlog en het land is gericht op ontwikkeling.” PDC heeft een samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf N.V. Havenbeheer, dat de verantwoordelijkheid heeft voor de haven in Paramaribo en voor de haven in de kustplaats Nickerie in het westen. Havenbeheer en PCD werken daar samen aan de ontwikkeling van een diepwaterhaven en een speciaal industrieterrein van 1500 hectare.

Drie analisten met verschillende specialismen zijn het erover eens dat Guyana niet kan wachten om het Gas-to-Energy-project en andere initiatieven te implementeren die de broodnodige verlichting kunnen brengen in het nieuwe olieproducerende land. Gas-to-Energy is het eerste grote project, dat in theorie een verreikende positieve impact zou hebben op de historisch hoge energiekosten die de ontwikkeling in heel Guyana hebben geremd. Tijdens een OilNOW-webinar spraken Christopher Ram (advocaat, registeraccountant en pleitbezorger van transparantie), Arthur Deakin (senior energieanalist gericht op Latijns-Amerika) en Joel Bhagwandin (financieel analist die zich actief bezighoudt met openbaar beleid en economische ontwikkeling), over dit megaproject. “In termen van energiezekerheid over de hele wereld, is het belangrijker dan ooit om het Gas-to-energy-project zo snel en zo veilig mogelijk operationeel te krijgen”, zei Deakin over het project dat bedoeld is om de energiekosten in Guyana met meer dan 50 procent te verlagen. “We hebben te lang de hoogste energiekosten gehad op misschien wel dit westelijk halfrond, en we hebben ook een betrouwbaarheidsprobleem gehad”, zei Bhagwandin.

“Het lijdt geen twijfel dat in de huidige omgeving”, voegde Ram eraan toe, “elk land zou moeten kijken naar het verlagen van de kosten voor elektriciteitsopwekking en het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk”. De commentatoren waren het erover eens dat het Gas-to-Energy-project, als het eenmaal succesvol is geïmplementeerd, ook de groei in de productiesector zal stimuleren, waardoor Guyana zich zou kunnen concentreren op het opbouwen van de export van goederen met toegevoegde waarde, in tegenstelling tot zijn ruwe natuurlijke hulpbronnen.

Bhagwandin verwacht ook een aanzienlijk voordeel voor Guyana in de vorm van een lagere brandstofimportrekening en meer besteedbaar inkomen in de zakken van de arbeiders. Ram, die lid is van de lokale belangengroep Artikel 13, zei echter dat hoewel hij steun geeft aan het aanboren van de overvloed aan goedkope energie om de ontwikkeling van Guyana te ondersteunen, er nog steeds vragen zijn die beantwoord moeten worden, zodat het publiek verzekerd kan zijn van de levensvatbaarheid van het project. Hij uitte zijn bezorgdheid over de vraag of het geschatte prijskaartje van USD 900 miljoen aan het project een redelijke prijs is, die zal worden betaald via kostenolie. Ram wil er ook zeker van zijn dat het project juridisch verantwoord is.

Deakin, die mededirecteur energie is bij Americas Market Intelligence (AMI), zei dat hoewel hij soortgelijke projecten niet heeft bestudeerd, de geschatte kosten redelijk lijken, gezien de talloze voordelen die het project zou opleveren als het eenmaal in gebruik was genomen. Ook hij had vragen over het Gas-to-energy project, over de exacte hoeveelheid gas in het Stabroekblok. Hij erkende schattingen dat aardgas ongeveer 20 procent van de totale Stabroek-blokreserves uitmaakt, maar benadrukte de noodzaak van meer concrete cijfers.

Bhagwandin zei dat de projectspecificaties nog niet zijn afgerond. Hij drong er bij voorstanders van transparantie op aan, beleidsmakers de ruimte te geven om hun werk te doen, en voegde eraan toe dat wanneer alles is afgerond, hij er zeker van is dat er voldoende gelegenheid zal zijn voor uitgebreide, op feiten gebaseerde analyses ten behoeve van het grote publiek.

De meest recente updates in dit verband waren dat er studies werden uitgevoerd die de afronding van bepaalde projectspecificaties zullen opleveren. De bouw zal naar verwachting later dit jaar beginnen en de ingebruikname is gepland voor eind 2024. De regering heeft een overeenkomst gesloten met de aan ExxonMobil gelieerde onderneming Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), om 50 miljoen kubieke voet gas per dag te laten leiden naar een onshore elektriciteitscentrale van 250 MW en een installatie voor aardgasvloeistoffen in Wales op de Westelijke Jordaanoever van Demerara. De overheid is voornemens om hier elektriciteit op te wekken om aan de binnenlandse vraag te voldoen. Het project begint met bijbehorend gas uit het Liza Phase One-project, maar er zullen ook aansluitpunten zijn voor het Liza Phase Two-project, dat in februari de eerste olie opleverde. Vicepresident dr. Bharrat Jagdeo heeft gezegd dat aardgas zal worden gebruikt als transitiebrandstof, aangezien de vraag naar energie in Guyana groeit, en het land hernieuwbare energieprojecten toevoegt om zijn energiemix te diversifiëren.