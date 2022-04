Pique: ‘Ik heb geen spijt van uitspraken’

“Los van mijn scheldwoorden, heb ik geen spijt van uitspraken die ik heb gedaan over het regeerbeleid. Men hoeft niet van me te houden, maar men weet wel dat hetgeen ik heb gezegd, op waarheid berust”, zei politiek activist Sibrano Pique in gesprek met een lokaal medium. Dit naar aanleiding van zijn aanhouding, waarbij hij beledigende uitspraken aan het adres van president Chandrikapersad Santokhi en de First Lady zou hebben gedaan.

Pique geeft aan nooit de president beledigd te hebben, maar slechts over de waarheid en dagelijkse feiten te hebben gesproken. Volgens hem zijn de scheldwoorden het bewijs van frustratie, maar keurt hij het niet goed. “Ik heb het vanaf het begin niet goedgekeurd, vandaar dat ik wederom een filmpje heb gemaakt en mijn verontschuldigingen heb aangeboden aan de gemeenschap, maar het negatieve verkoopt in Suriname eerder”, aldus Pique.

De activist geeft aan blij te zijn met hetgeen hem is overkomen. Dit als bewijs dat er in Suriname geen sprake is van democratie en vrije meningsuiting. “Ik heb mensen altijd gewaarschuwd hiervoor, maar wie slaapt in de democratie, wordt wakker in dictatuur. Als zo een zaak helemaal bij het Hof is beland, wil dat zeggen dat er behoorlijke regels zijn vertrapt. Ik ben in dit geval van mijn vrijheid beroofd en Suriname is nu onder een vergrootglas”, zei de activist.

Volgens Pique heeft hij 25 dagen vastgezeten. ‘’De ruimten en het eten laten te wensen over’’, stelt hij. “Toen men erover sprak, drong het niet tot me door. Maar het zijn hokken en het eten is niet voor mensen. Er is geen druppel ventilatie. Een heleboel mensenrechten worden daar binnen geschonden.’’ Hoewel volgens Pique de situatie niet rooskleuring is in de cellenhuizen, geeft hij aan, goed behandeld te zijn door de agenten. “Je wordt behandeld naar je opstelling. Als je je volwassen opstelt, krijg je die behandeling. Als je als een kleine jongen gaat lopen doen, wordt je ook zo behandeld.”

Pique geeft aan dat zijn aanhouding geen domper is op zijn carrière als activist. “De mensen waarvoor ik vecht, zijn niet de mensen die kiek breken op Facebook. Die hebben niet eens een telefoon en kunnen geen data zetten. Ik ga mijn stem laten horen, misschien ga ik de straat niet meer op”, aldus Pique.