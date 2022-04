Aanhoudende olieprijs van USD 100- USD 130 verwacht

Wereldwijd sterke stijging voedselprijzen

De voedselcrisis doemt nu ook op in lage-inkomenslanden, want over de hele wereld zijn sterke stijgingen van de voedselprijzen waargenomen. “De prijzen van olie, gas en kolen zijn allemaal gestegen tot bijna recordhoogtes en energiemetalen hebben ook een aanzienlijke prijsvolatiliteit gekend. Ook de prijzen van voedsel en kunstmest schieten omhoog. Rusland en Wit-Rusland produceren 37 procent van het wereldwijde aanbod van kalium, een van de drie componenten van stikstof, fosfor, kalium en NPK-mest, terwijl Rusland en Oekraïne vóór de invasie 23 procent van de wereldwijde tarwe-export vertegenwoordigden. Hoewel analisten van Rystad Energy denken dat efficiënte grondstoffenmarkten substituten kunnen aanbieden die deze schokken kunnen dempen, ziet Rystad Energy een voedselcrisis opdoemen voor lage-inkomenslanden.

Daarbij is er zowel Brent- als WTI-olie wekenlang voor meer dan USD 100 per vat verhandeld sinds Rusland Oekraïne voor het eerst binnenviel. Het Noorse business intelligence bedrijf Rystad Energy, verwacht nu dat dit nog enkele maanden zal duren. Rystad zei in zijn energie-impactrapport over de Oost-Europese invasie: “Oliemarktspelers worstelen om te bepalen in hoeverre de Russische olie-export en -levering zullen worden beïnvloed door sancties en verstoringen veroorzaakt door de oorlog.

We denken dat de olieprijzen in het derde kwartaal van dit jaar hoog zullen blijven en rond de USD 100 tot USD 130 per vat zullen blijven, met waarschijnlijk wat hogere pieken.”

De markt voor olieproducten zal waarschijnlijk nog krapper worden dan de markten voor ruwe olie, aangezien olieraffinaderijen hun ruwe voeding herschikken. Landen zoals Guyana worden gezien als de belangrijkste bijdragers aan de stijging van het aanbod dit jaar, maar het zal niet voldoende zijn om in de komende maanden aan de vraag te voldoen en de prijzen te doen dalen. Rystad zei dat de domino-effecten van deze aanhoudende prijsstijgingen op de wereldwijde energiemarkten ‘’aanzienlijk en veelzijdig zijn’’.