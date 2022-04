Openbaar Ministerie: SRD 100 vereist voor vuurwapenaanvraag

Het Openbaar Ministerie drukt vuurwapenaanvragers op het hart om geen betalingen te doen bij onbevoegde personen die zich uitgeven als tussenpersonen(regelaars) om de vuurwapenaanvragen positief te beïnvloeden. De enige betaling die gepaard gaat met dergelijke vuurwapenaanvragen, is de storing van SRD 100 door de aanvrager bij de Centrale Bank van Suriname (CbvS) op het rekeningnummer van de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie. Met het verkregen storingsbewijs ad SRD 100 begeeft de aanvrager zich naar de afdeling Vuurwapen aan de Henck Arronstraat no. 61 voor het verkrijgen van een aanvraagformulier. Het ingevulde formulier wordt vervolgens ingediend op voormelde afdeling met toevoeging van de volgende bescheiden: een recent uittreksel, recente nationaliteitsverklaring, pasfoto’s en een plakzegel. Op deze afdeling kan de aanvrager ook informatie verkrijgen over de betalings- en indieningsprocedure van verzoeken ter verkrijgen van een machtiging voor het voorhanden hebben van een vuurwapen. Nadat de aanvrager voormelde bescheiden heeft ingediend bij de afdeling Vuurwapen, worden deze verzonden naar de afdeling Vergunningen van het Korps Politie Suriname voor het doen verrichten van een breed onderzoek, de persoon van de aanvrager regarderende. Na completering van dit onderzoek wordt het resultaat daarvan ter beoordeling opgestuurd naar de Procureur-Generaal. De belanghebbende wordt vervolgens middels een sms-bericht -verzonden middels het telefoonnummer 8584816- op de hoogte gesteld, van het besluit van de Procureur-Generaal op de desbetreffende vuurwapenaanvraag.

Volgens de Vuurwapenwet ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot beoordeling van elke vuurwapenaanvraag, primair in handen van de Procureur-Generaal. De voorwaarden en criteria waaraan de aanvrager dient te voldoen, hebben hun grondslag in de Vuurwapenwet. Elke aanvraag wordt objectief en op de doelmatigheid en redelijkheid getoetst door de Procureur-Generaal. Hierbij wordt tevens in overweging genomen of er sprake is van een ‘redelijk belang’ ter verkrijging van een machtiging voor het voorhanden hebben van een vuurwapen. Op de burgerij wordt nogmaals het beroep gedaan om aan niemand enige betaling te doen voor bespoediging van het proces. Het proces van de aanvraag tot de beoordeling is transparant en leent zich niet voor enige vorm van bemiddeling. Indien u wordt benaderd voor het doen van een betaling, gelieve dit middels een schrijven door te geven aan de Procureur-Generaal, waarna een strafrechtelijk onderzoek zal plaatsvinden.