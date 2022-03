Conceptwetten Gelijke behandeling en Geweld en Seksuele intimidatie ingediend bij DNA

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft middels een persconferentie de samenleving geïnformeerd over de arbeidsaangelegenheden. De ontmoeting met de media heeft plaatsgevonden op dinsdag 29 maart 2022. Onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken op het ministerie van AW&J, Glenn Piroe informeerde de samenleving over zaken aangaande de wetgeving.

Het ministerie heeft de afgelopen periode veel wetten vernieuwd en gewijzigd. Op dit moment zijn twee wetten ingediend bij De Nationale Assemblee. Het gaat om de conceptwetten Gelijke behandeling en Geweld en Seksuele intimidatie. Er vindt volgens onderdirecteur Piroe nog steeds seksuele intimidatie op de werkvloer plaats. De seksuele intimidatie heeft niet alleen betrekking op vrouwen, maar ook mannen. Het gaat om eenieder die participeert op de arbeidsmarkt. Er is ook discriminatie te merken op de arbeidsmarkt. “Alhoewel dit fenomeen overal op de wereld te merken is, ligt de verantwoordelijkheid bij het ministerie om de arbeiders te beschermen hiertegen”, geeft de functionaris aan.

Geweld wordt vaak geassocieerd met agressie en omvat het veroorzaken van verwondingen of schade bij mensen. Maar bij deze wet gaat het meer om het pesten van personen op verschillende manieren op de werkvloer. Middels wetgeving wil het ministerie dit verschijnsel aanpakken en arbeiders beschermen. Verder gaf de functionaris ook te kennen dat het departement zich ook wil inzetten om een wet flexibele arbeidstijden in te dienen. “Tijdens de Covid-19-pandemie hebben we gemerkt dat werknemers van huis uit hebben gewerkt of flexibelere werktijden zijn gecreëerd”, legt de AW&J-onderdirecteur uit. Voor ouders die behoefte hebben om familieleden te verzorgen, zal deze wet een goede uitkomst bieden.