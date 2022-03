Minimum uurloon wordt gebracht naar SRD 15,49

Volgens de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Reshma Kuldipsingh, zal binnenkort het uurloon, dat nog SRD8,40 bedraagt, gebracht worden naar SRD 15,49. Dit zei de minister afgelopen week tijdens een reguliere persconferentie van het ministerie. De bewindsvrouw zei dat na goed overleg met de vakbond en het bedrijfslijven, het op dit bedrag is gekomen. Volgens de minister was het de opdracht van de president, om samen met de loonraad te komen op een minimum uurloon. “Wij zijn nog in gesprek met de vakbeweging, omdat die er niet helemaal mee eens is. Wel kan nu al gesteld worden, dat dit het zal worden, gezien het advies van de loonraad bindend is. Wij hebben ervoor gekozen om voor de goede orde, in dialoog te treden”, aldus Kuldipsingh.

De minister zei dat het nieuwe minimum uurloon in april bekend gemaakt zal worden, nadat de gesprekken met alle actoren zijn gevoerd. “We zijn ook bezig met een commissie, die belast zal worden met de controle op de handhaving van het nieuwe uurloon. Er zullen strenge maatregelen worden genomen tegen bedrijven, die zich niet houden aan de gemaakte afspraken. Mogelijk zal er een infolijn beschikbaar worden gesteld voor arbeiders, die benadeeld worden”, aldus de bewindsvrouwe.

Volgens Kuldipsingh zou er in feite elk jaar een nieuw minimum uurloon vastgesteld moeten worden. De minister beloofde dat er ook daaraan zal worden gewerkt. “We zullen weer een loonronde hebben, zodat wij eind of begin 2023 opnieuw een nieuw uurloon kunnen hebben”, aldus de bewindsvrouwe.