‘Patiënten moeten per 4 april bijbetalen indien tariefaanpassing uitblijft’

NZR stelt ultimatum aan het SZF:

De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR), heeft een ultimatum gesteld aan het Staatziekenfonds (SZF). De raad eist dat alle tarieven per 1 januari 2022, worden aangepast. In een overeenkomst gesloten tussen het SZF en de NZR, zouden de tarieven reeds in januari 2022 verhoogd moeten worden, echter is dit niet geschied. De NZR deelt in een verklaring mee, dat indien de tarieven tijdelijk niet worden aangepast, de ziekenhuizen per 4 april bij opnamen bijbetaling zullen vragen aan patiënten. Het interimmanagementteam en de financieel directeur van het SZF, zijn volgens de raad, reeds op de hoogte gesteld. De ziekenhuistarieven van laboratoria en radiologie lopen volgens NZR-voorzitter Claudia Marica-Redan, al jaren achter op de tarieven die het SZF vergoedt aan de particuliere diensten. Dit terwijl de particuliere diensten een deel van de verrichtingen bij een ziekenhuis laat uitvoeren. De particuliere diensten die diensten verlenen aan het SZF, hebben hun tarieven reeds aangepast. Indien het laboratorium en de radiologiediensten in een ziekenhuis uitvallen, is dit volgens de NZR een complete ramp. Momenteeel moeten ziekenhuizen elk uur van de dag beschikbaar zijn voor alle gevallen en hebben zij hogere kosten. Zo worden de medicsche kosten en kosten voor personeel steeds hoger.

De NZR deed in een schrijven d.d. 21 januari 2022, het voorstel voor de aanpassing van het ligdagtarief en overige ziekenhuisdiensten. Er werd toen puntsgewijs een voorbeeld gegeven van het verloop van de laboratoriumtarieven. Met betrekking tot radiologie, zijn de tarieven reeds aangepast. Er waren afspraken gemaakt dat de aanpassing van de tarieven plaats zou vinden nadat Survam het kostprijsmodel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo had gevalideerd. Ofschoon dit bekend is bij het SZF, merkt de NZR op, dat het SZF zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Volgens de NZR, heeft het SZf een ander voorstel, dan de tarieven die nu door Survam worden vergoed.