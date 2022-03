Havenbeheer en PDC gaan samenwerken om acute energiecrises op te lossen

N.V. Havenbeheer Suriname (HBS) is verantwoordelijk voor het veilig, effectief en efficiënt functioneren van het Nationaal Haven- en Transportsysteem. Daarnaast vervult HBS ook de rol van facilitator van de handel in lijn met de behoeften van haar klanten en andere stakeholders. Dit doet zij door in samenwerking met alle relevante stakeholders te zorgen voor de benodigde haveninfrastructuur en meerwaarde te creëren voor de transportlogistieke keten. Op basis van haar ontwikkelvisie heeft HBS enkele maanden geleden een ontwikkelovereenkomst getekend met de Phoenix Development Company (PDC).

Deze laatste is voor HBS de ideale partner voor succes vanwege hun expertise in het samenbrengen van de nodige netwerken en het opzetten van de nodige projecten rond de Deep Water Port en de Special Economic Zone en tevens over de nodige expertise inzake gasverwerking. In tegenstelling tot de periode waarin de samenwerkingsovereenkomst werd voorbereid en ondertekend, is de mondiale situatie nu ingrijpend veranderd. Door de acute energiecrises op de wereldwijde Liquefied Natural Gasmarkten (LNG), met recordprijzen in Europa en Azië, zijn de omstandigheden momenteel gunstig voor de versnelde ontwikkeling van de Deep Water Port en Special Economic Zone in het westen van Suriname.

Tijdens het meest recente bezoek van een delegatie van PDC aan Suriname, zijn diverse gesprekken gevoerd met president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en andere relevante partijen.

Zowel de president als de vicepresident van Suriname hebben verklaard, dat de regering haar volledige steun zal blijven geven om al het nodige te doen om dit project van de grond te krijgen. Ondertussen is PDC een samenwerking aangegaan met Make A Difference Ventures (MAD) om ‘Firebird LNG’ te vormen, dat onmiddellijk een middelgrote LNG-oplossing zal implementeren in Nickerie, Suriname. PDC zal aardgasproducenten in het Suriname-Guyana Basin inschakelen om een ​​gasoplossing te bieden aan producenten en het broodnodige LNG op de wereldmarkt.

Firebird LNG zal een gaspijpleiding met open toegang ontwikkelen, met gelijke behandeling voor producenten aan beide zijden van de grens om aardgas aan de kust te leveren voor vloeibaarmaking. Firebird LNG streeft naar een snelle definitieve investeringsbeslissing (FID) met versnelde productie in Nickerie.