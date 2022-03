Getroffen gebieden worden voorzien van medicamenten

Diverse gebieden in het Surinaamse binnenland zijn getroffen door wateroverlast. De wateroverlast kan voor gezondheidsklachten zorgen zoals: diarree, overgeven of huidklachten. In dit kader heeft het ministerie van Volksgezondheid in overleg met de Medische Zending besloten om de getroffen gebieden te voorzien van medicamenten ter voorbereiding op een mogelijke uitbraak. De overdracht van de medicamenten heeft op donderdag 24 maart 2022 plaatsgevonden. De medische situatie in de getroffen gebieden wordt nauwkeurig gemonitord door de Medische Zending.