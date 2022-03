‘Loonsverhoging ambtenaren zonder leningen mogelijk’

Ambtenaren en aan hen gelijkgestelden, komen eind maart 2022, in aanmerking voor 17 procent loonsverhoging. De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing zegt, dat de loonaanpassing mogelijk is gemaakt zonder lening of monetaire financiering.

De minister verduidelijkt dat er niet zomaar voor een verhoging van 17 procent is gekozen. ‘’We hebben binnen de begroting gekeken wat mogelijk is aan extra uitgaven en zo zijn we gekomen op een percentage van 17 procent. Dit is wat we maximaal kunnen hebben, indien we daarboven uitstijgen, gaan we andere problemen creëren. Of dan moeten we het lenen of monetair financieren en daar staat deze minister niet voor”, benadrukt Achaibersing.

Het personeel van Grassalco wacht nog steeds op zijn salaris. Over deze kwestie zegt Achaibersing, dat hij constant in overleg is met zijn collega-minister van Natuurlijke Hulpbronnen, om de lonen van het personeel van Grassalco uit te betalen.