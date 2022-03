Uitblijven gelden werkt vertragend op beëdiging KPA-rekruten

Het hoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), Regilio Blijd, zegt tegenover De West, dat de beëdiging van de KPA-rekruten op zich laat wachten, omdat er nog geen geld is vrijgemaakt door het ministerie van Justitie en Politie. Blijd zegt, dat een deel van rekruten bezig was met het doen van hun herexamens, en dat de cijfers in de loop van de week zullen worden bekendgemaakt aan deze groep. ‘’Deze week tot uiterlijk volgende week, zal de diplomauitreiking plaatsvinden. Echter hangt dit helemaal af van de technische zaken die nog in orde gemaakt moeten worden.‘’

Blijd: ‘’We zijn bezig met het afronden van het geheel, maar er is nog geen officiële datum voor de beëdiging. Technisch worden de laatste zaken in orde gemaakt, maar de overheid laat nog op zich wachten”, aldus Blijd. Volgens Blijd is er momenteel nog geen budget, om de rekruten te kunnen kleden. Het korpshoofd zegt dat indien de gelden niet spoedig worden vrijgemaakt, de rekruten de eed zullen afleggen in hun dagelijkse tenue en dat ze op een later tijdstip het overige zullen ontvangen. ‘’De mensen worden dan benoemd tot Buiten Gewoon Agent van Politie. In ieder geval zal de groep in de loop van de week haar diploma’s in ontvangst nemen en mogelijk meteen ook de eed afleggen. Maar dat hangt ook nog van de drukkerij af”, zegt Blijd.

Volgens Blijd betreft kleding niet alleen het probleem bij de rektuten, maar is dat in het gehele korps het geval. ‘’Het tenue dat de PA’s nu gebruiken, voldoet allang niet meer. Maar ook zij kunnen niet worden voorzien”, benadrukt Blijd. Blijd zegt, dat niemand meer de overheid wil voorzien zonder geld te zien.

“Wij hebben onze kleermakers intern, maar de stof moeten we krijgen. We gaan het niet zelf bekostigen, want de overheid betaalt niet terug of langzaam terug”, zegt Blijd.

Motivatie gesprekken

Volgens Blijd, worden er motivatiegesprekken met de rekruten gevoerd, en wordt hen ook voorgehouden, dat de dienst ze tracht als volwaardige penitentiaire ambtenaren af te dragen.

Echter raakt het geduld van de rekruten, die reeds langer dan twee jaar op de opleiding zitten, op. ‘’Het is een kwestie van geduld. Het is niet alleen een probleem binnen KPA”, zegt Blijd.

Hij zegt dat de dienst te kampen heeft met een ernstige onderbezetting en dat de beëdiging van de rekruten, op zijn minst een verlichting daartoe zou kunnen brengen.