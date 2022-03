Constatering van de Deltacron-variant in verschillende landen

Hoewel 73 procent van de Braziliaanse bevolking al gevaccineerd is met één enkele dosis of twee doses van het Covid-19-vaccin, blijven er in ons buurland varianten opduiken. De nieuwe variant die recentelijk geconstateerd is, wordt Deltacron genoemd, omdat het de genetische kenmerken van de bekende Delta- en Omicron-variant van Covid-19 combineert. Marcelo Queiroga, de Braziliaanse minister van Volksgezondheid, verklaarde dat de constatering van de twee besmettingen door de Deltacron, in de staten Pará en Amapá nog steeds in onderzoek zijn. Volgens gezondheidsautoriteiten heeft het er veel van dat Deltacron voor het eerst in Frankrijk, werd geconstateerd.

Nu zijn er echter meldingen van deze variant verschillende landen in Europa en in de Verenigde Staten (VS).

Gegevens over de recombinatie; het samengaan van twee virussen zijn al gepubliceerd in GISAID, een internationale database, waar virusgenomen, zoals die van SARS-CoV-2-varianten, worden gedeponeerd. Hoewel de meeste deskundigen de recombinant als zeldzaam beschouwen, zijn velen van mening, dat er nog geen reden tot paniek is, vooral vanwege de toegenomen vaccinatie. Dus voor het geval mensen nog niet gevaccineerd zijn met tweede of derde dosis is het volgens Queiroga nu wel de tijd daarvoor. “Ofschoon deze recombinant pas in Brazilië ontdekt is, betekent dat het misschien niet, dat het niet mogelijk is exponentieel te groeien.”

Etienne Simon-Lo-riere, een viroloog van het Instituut Pasteur in Parijs, herinnert eraan dat het spike-eiwit, het belangrijkste onderdeel vormt van coronavirus, als het gaat om binnendringende cellen, naast het belangrijkste doelwit van antilichamen geproduceerd door infecties en vaccins. “Daarom moet de afweer die mensen hebben opgebouwd tegen de Omicron, goed werken tegen de nieuwe recombinant.” Loriere is er echter niet zeker, of de Deltacron een ernstiger aandoening kan veroorzaken na de infectie. Volgens Loriere is het nog te vroeg om een uitspraak hierover te doen.