Werknemers Grassalco ontvangen verlaat salarissen

De werknemers van Grassalco zullen pas deze week hun salarissen over de maand maart ontvangen. Het bedrijf dat al enige tijd in financiële problemen verkeert en als gevolg daarvan achteruit is gegaan, is niet langer in staat, de salarissen uit te betalen. De overheid heeft nu een bank bereid gevonden, het geld te verschaffen aan het bedrijf, waardoor uitbetaling van de salarissen mogelijk is. De werknemers zeggen aan niet blij te zijn met de verlate uitbetaling, gezien door het in gebrek blijven van bedrijf, zij boete zullen moeten betalen over hun lopende schulden. Ook is er geen garantie, dat de salarissen ook de volgende maand uitbetaald zullen worden.

In het parlement hebben verschillende parlementariërs de regering opgeroepen het bedrijf te privatiseren. Verder stelden zij dat niet alleen het uitbetalen van salarissen prioriteit geniet, maar ook zaken als ongevallen verzekering en andere secundaire voorzieningen. Aan de overheid is gevraagd de royalties die onder de vorige regering zouden zijn verpand, weer in de boezem van het bedrijf te brengen, zodat er een bestaanszekerheid volstaat.

Eerder zou de vice president Ronnie Brunswijk hebben aangegeven, dat de regering bezig is met een duurzame oplossing voor het bedrijf. Vorige week presenteerde de directie nog een plan voor aanpak van de problemen aan de regering om er zo weer bovenop te komen.