DC Bhola treedt op na alarm over situatie rondom Cultuurtuin

Er hebben vandaag maai en schoonmaakwerkzaamheden plaatsgevonden rondom de Cultuurtuin. Sporters en burgers maken vaak gebruik van de omgeving, om onder andere te trimmen. Het is gebleken dat het onderhoud van de Cultuurtuin gebrekkig was. Er was sprake van veel troep. De Ressortraads (RR)-leden van Rainville hebben de situatie aangekaart waarna districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost tot actie is overgegaan. In een grote actie hebben onder andere de Bestuursdienst, de Technische Dienst van het Commissariaat, Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken, schoonmaakwerkzaamheden verricht langs de wegen. Ook de ondernemer Joël Terzol van Ring Harbour, heeft een bijdrage geleverd bij de opschoning van het gebied.

De bestuursdienst van het ressort Rainville was aanwezig voor toezicht. De manschappen hebben onder andere hoog wied aangepakt en grof vuil opgehaald. Hierdoor wordt het aangenamer voor burgers om te sporten in dit gebied. DC Bhola stelt de samenwerking tussen de actoren op prijs. “Wij moeten allemaal de handen ineenslaan om ons land en stad duurzaam te ontwikkelen. Dat is ook wat de regering stimuleert. In het gebied wordt er veel gesport en sporten is bijzonder belangrijk. Wij hopen dat eenieder gebruik maakt van de omgeving en het looppad om zoveel mogelijk te bewegen.”

“Dit is een mooi project geweest en wij zullen zeker meer doen. Eenieder wordt opgeroepen om op een correcte manier en bewuster om te gaan met de Cultuurtuin. Gooi geen vuil langs de weg, waar dan ook. Maar neem die mee, en recycle zoveel als mogelijk. Gezamenlijk dienen wij ons Paramaribo, de trots van Suriname, te koesteren en te waarborgen.” De burgervader dankt ten slotte eenieder voor zijn bijdrage.