PAHO: ‘Pan-Amerikaanse regio richt zich op vaccins om meest kwetsbaren te beschermen’

Terwijl het aantal personen in de Pan-Amerikaanse regio dat gevaccineerd is tegen Covid-19 zich blijft uitbreiden, moeten de landen zich blijven concentreren op de bescherming van de meest kwetsbaren, zoals ouderen, immuno-incompetente personen, gezondheidswerkers en andere risicogroepen, aldus de assistent-directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, dr. Jarbas Barbosa.

“Het aantal covid-infecties en -sterfgevallen neemt in het grootste deel van onze regio af, maar er worden nog elke dag veel besmettings- en sterfgevallen gemeld, een duidelijke aanwijzing dat de overdracht nog niet onder controle is”, zei dr. Barbosa tijdens een persconferentie. Sinds het virus twee jaar geleden in de Pan-Amerikaanse regio is aangekomen, zijn 149 miljoen gevallen van Covid-19 gemeld en 2,6 miljoen mensen overleden. Dr. Barbosa waarschuwde ook, dat de huidige stijging van het aantal gevallen in andere regio’s van de wereld, zou moeten dienen als “een waarschuwend verhaal” voor de Pan-Amerikaanse regio.

Het aantal nieuwe besmettingen is met 28,9% gestegen in de westelijke regio van de Stille Oceaan, met 12,3% in de Afrikaanse regio en met bijna 2% in de Europese regio. “Het virus brengt ons allemaal in gevaar”, voegde hij eraan toe. “Daarom moeten we onze inspanningen voortzetten om de equity gap te dichten en de meest kwetsbaren te beschermen met covid-vaccins.”

Dr. Barbosa zei dat terwijl veel landen en gebieden op weg zijn om de WHO-doelstelling van 70% covid-vaccins te halen, en 8 landen meer dan 80% van hun bevolking hebben gevaccineerd, 21 landen en gebieden nog niet de helft van hun bevolking hebben gevaccineerd.

“We hebben nog heel wat werk voor de boeg om onze weerstand tegen Covid-19 te verbeteren,” zei hij. Dr. Barbosa benadrukte dat routinematige immunisatieprogramma’s door de reactie op pandemieën tientallen jaren achterop zijn geraakt – met een dekking tegen polio en mazelen die is gedaald tot het niveau van 1994. “Covid-19 heeft ons opnieuw laten zien dat vaccins het belangrijkste instrument zijn om besmettelijke ziekten te beheersen en levens te redden”, zei hij. “Toch hebben we in slechts twee jaar bijna drie decennia van vooruitgang op het gebied van polio en mazelen teruggedraaid.”

De vaccinatiegraad voor andere kinderziekten is ook verder achteruitgegaan, waarbij difterie en gele koorts opnieuw dreigen op te duiken tenzij landen dringend actie ondernemen, waarschuwde de assistent-directeur. HPV-vaccinatie, die baarmoederhalskanker bij jonge vrouwen en meisjes voorkomt, is in de hele regio ook gestagneerd als gevolg van schoolverstoringen. Hoewel veel landen in 2021 opnieuw zijn begonnen met campagnes tegen mazelen, rodehond en polio, en ten minste acht landen van plan zijn dit jaar vervolgcampagnes tegen mazelen te voeren, is het behoud van een hoge vaccinatiegraad volgens hem essentieel om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen en onze regio tot bloei te laten komen.

De assistent-directeur riep op tot sterk politiek en technisch leiderschap op nationaal en lokaal niveau om de routinematige vaccinatiegraad te verhogen en drong er bij de landen op aan de vaccinatie-inspanningen in het kader van Covid-19 als hefboom te gebruiken om andere essentiële vaccins, waaronder het griepvaccin, snel uit te rollen. “We mogen geen tijd verliezen”, zei dr. Barbosa. “Wij beschikken over de ervaring, de middelen en de kennis om gemiste vaccinaties in te halen, ziekten te voorkomen en onze gezinnen vandaag en in de toekomst te beschermen.’’

PAHO zal, zei dr. Barbosa, met landen in de hele regio samenwerken om gecoördineerde nationale campagnes te voeren tijdens de Vaccinatieweek in de Pan-Amerikaanse regio en het PAHO Revolving Fund staat klaar om landen te blijven steunen bij de aankoop van routinevaccins. Met betrekking tot de covid-situatie in de regio, meldde dr. Barbosa dat het aantal gevallen in de Pan-Amerikaanse regio 901.000 bedroeg, een daling van 19% ten opzichte van de voorgaande week. Er waren echter stijgingen van het aantal gevallen in het Caribisch gebied en op de eilanden in de Atlantische Oceaan, waar het aantal gevallen met 56,6% toenam. Het aantal sterfgevallen daalde met 18,4% tot 15.523, waarbij alle subregio’s een daling meldden – van een daling met 6,9% in het Caribisch gebied tot een daling met 27,9% in Centraal-Amerika.