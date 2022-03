Drugslab ontdekt bij Surinaamse groothandel in Zoetermeer

Bij een Surinaamse groothandel in Zoetermeer (Nederland), is zaterdag een drugslab aangetroffen. Daarbij is een grote hoeveelheid drugs door de politie in beslag genomen. Er zijn drie verdachten, allen afkomstig uit Den Haag, aangehouden. In het lab zijn chemicaliën aangetroffen, bedoeld voor het vervaardigen van drugs. De politie doet verder onderzoek bij het lab en heeft het per direct gesloten. Volgens een politiewoordvoerder, gaat het om categorie 1- drugs met een aanzienlijke straatwaarde. Na de vondst heeft de brandweer het pand gecontroleerd op brandveiligheid en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Het drugslab werd ontdekt tijdens een integrale controle door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, politie, douane, Belastingdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV, drie omgevingsdiensten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). ‘’Het team werkt binnen de eenheid Den Haag om malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutie aan te pakken”, aldus het HEIT. Overigens zijn de verdachten inmiddels weer op vrije voeten. ‘’Maar hun rol moet nog wel onderzocht worden”, aldus de politiewoordvoerder.

(Bron: AD.nl)