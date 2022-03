Mangre: ‘Ebu Jones ook in dienst Grassalco’

Volgens VHP-parlementariër, Reshma Mangre, is de NDP-parlementariër, Ebu Jones, debet aan de neergang van N.V Grassalco. Volgens haar zou Jones zogenaamd diensten hebben verleend aan het bedrijf, voor een periode van zes dagen en daarvoor SRD28.000 hebben geëist. Volgens Jones berust de beschuldiging van Mangre niet op waarheid. Dit gezien het feit dat hij nog altijd in dienst is van het bedrijf. “Als ik van de maand niet betaald wordt, is het een jaar dat ik al onbetaald diensten lever aan het bedrijf. Ik doe het niet voor het geld, omdat ik weet in welke positie het bedrijf verkeert. Desondanks blijf ik dagelijks mijn krachten geven en dat is ook na te trekken”, zegt Jones. Volgens hem betreft het een aanval, gezien hij zaken over Mangre, die niet door de beugel kunnen, uit de doeken zou hebben gedaan. Dit zou volgens Jones kwaad bloed hebben gezet, waarna zaken bewust worden verdraaid. ‘’Ik zet mijn kennis al een jaar lang onbetaald in, omdat ik het bedrijf wil zien groeien. Mangre heeft nog nooit iets uit haar zak gedaan voor de gemeenschap”, aldus Jones . Jones zegt dat het ook niet op waarheid berust, dat de NDP heeft gezorgd voor de neergang van het bedrijf, door de royalty’s te verpanden. “Het bedrijf heeft genoeg geld op een rekening in het buitenland. Maar de leiding kan het niet met elkaar eens worden. De directeur alleen kan de royalty’s verpanden en niet een aandeelhouder. Hoe is het dan de schuld van de vorige regering? En dit zijn de verhalen die men de gemeenschap voorschotelt”, aldus Jones.