Bromfietser dodelijk aangereden; autobestuurder doorgereden

Een bromfietser van wie de personalia nog onbekend zijn, is op zaterdagavond 12 maart, na te zijn aangereden door een personenauto op de kruising van de Dr. Sophie Redmond– en de van Idsingastraat, ter plaatse overleden. De politie van het bureau Munder deed na de melding de locatie aan. Bij aankomst werd het verkeersslachtoffer dat geen tekenen van leven meer vertoonde op het wegdek aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde de dood van de bromfietser vast. De vermoedelijke veroorzaker reed na de aanrijding door en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter. Het voorlopige onderzoek wees uit dat de personenauto vanuit de richting van de Flustraat kwam en op de noordelijke rijhelft van de Dr. Sophie Redmondstraat reed, richting het stadscentrum. Gekomen op de eerder vermelde kruising, reed de automobilist door rood en sloeg bij de doorbraak rechtsaf. Daarbij reed hij de bromfietser die op de zuidelijke rijbaan reed, komende vanuit de richting van het stadscentrum gaande richting de Flustraat, aan. De bromfietser is van creoolse afkomst met een geschatte leeftijd van tussen de 30 – 40 jaar. Hij reed op een Dayang bromfiets met als kentekennummer 109411 en ging gekleed in een blauw T-shirt met aan de voorzijde witte strepen en het opschrift ‘Puma’. De man droeg grijze gympen van het merk Airmax. Het ontzielde lichaam van de bromfietser is in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit regio Paramaribo. Nabestaanden of zij die denken deze man te hebben gekend, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de Verkeersunit regio Paramaribo op het telefoonnummer 403381. De vermoedelijke veroorzaker en doorrijder reed in een zwarte Mercedes Benz en het voertuig moet door deze aanrijding schade hebben aan de linker voorzijde of over de gehele linkerzijde. Alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van deze doorrijder, kunnen worden doorgespeeld aan de verkeersunit, het dichtstbijzijnde politiebureau, het Command Center op het nummer 115 en via de gratis tiplijn 179.