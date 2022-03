Personeel van het RKZ legt het werk neer

Eist verantwoording over hun financiële zaken

Het personeel van het St.Vincentius Ziekenhuis (RKZ), heeft gisteren het werk neergelegd. Zij zijn niet te spreken over de situatie waarin scheidend directeur Manodj Hindori het ziekenhuis achterlaat. Zij haalde fel uit naar de directeur en maakte hun misnoegen duidelijk kenbaar. Zij eisen verantwoording over al de financiële zaken van het RKZ. Clyde Gill, bondsondervoorzitter, verklaarde tegenover een lokaal medium, dat de koopkrachtversterking die werd uitgekeerd, het afgelopen jaar is stopgezet. Tijdens een gesprek met de directeur werd aangehaald, dat de koopkrachtversterking officieel niet meer van kracht zal zijn. Een andere reden die heeft geleid tot deze personeelsstaking, is dat Hindori aangegeven had, vanaf eind maart zijn functie als directeur van het St.Vincentius Ziekenhuis neer te leggen. Gill zegt dat het personeel zich daardoor zorgen maakt, omdat er dan geen zekerheid is dat de mensen hun gelden nog zullen ontvangen. Een ander aandachtspunt dat betrekking heeft op het personeel is het Algemeen Pensioen Fonds (APF). “Het zorgpersoneel heeft er altijd voor gezorgd dat zij hun plicht nakomen en de premie regelmatig betalen, die van hun loon wordt afgetrokken. Maar sinds vorig jaar september, is er geen koperencent afgedragen aan het pensioenfonds waardoor het kapitaal daar ook minder wordt”, aldus Gill. Het ligt volgens hem totaal aan Hindori, die ervoor moet zorgen dat het geld wordt gestort bij de APF. Daardoor is er vooralsnog onduidelijkheid over de pensioengelden die gestort worden in het pensioenfonds. Dit actie model wordt gevoerd omdat het personeel duidelijkheid wil van de directie over deze twee zaken. “Wij hebben een bericht ontvangen, waarbij de directeur aangeeft verlof te hebben genomen. Maar dat wordt toch niet aangenomen door de leden, dus zullen wij dan even moeten kijken wat onze volgende stap zal zijn “, aldus Gill.