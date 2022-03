WHO: Covid-pandemie nog niet ten einde

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is onlangs begonnen met de gesprekken over de wijze waarop en wanneer er een einde gemaakt zal worden aan de wereldwijde covid-crisis. Momenteel onderzoekt de WHO wat een belangrijke mijlpaal zou zijn meer dan twee jaar na de opkomst van het virus. De WHO zei dat ze een dergelijke verklaring momenteel niet overweegt. Hoewel het aantal gevallen op veel plaatsen is gedaald, is het aantal dodelijke slachtoffers in Hong Kong gestegen, en deze week meldde China voor het eerst in twee jaar meer dan 1.000 nieuwe dagelijkse gevallen.

In plaats daarvan concentreren de discussies in Genève zich op welke omstandigheden uiteindelijk zullen aangeven, dat de op 30 januari 2020 afgekondigde noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, voorbij is. Een dergelijke verklaring zou niet alleen een zinvolle symbolische stap zijn en zou een impuls geven aan het terugdraaien van veel volksgezondheidsbeleid uit het pandemische tijdperk.

“Het International Health Regulations Emergency Committee on Covid-19 bekijkt de criteria die nodig zijn om de noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang als beëindigd te verklaren”, zei het agentschap in een e-mail. “Op dit moment zijn we er nog niet.”

Veel landen over de hele wereld hebben al stappen ondernomen om terug te keren naar meer normaal sociaal gedrag, richtlijnen voor maskers en quarantaine te versoepelen en grenzen te openen om te reizen. Toch melden veel landen in Azië recordniveaus van transmissie, en in Duitsland herstelden de gevallen zich onlangs weer in de buurt van recordniveaus. Volgens de WHO zijn er de afgelopen week meer dan 10 miljoen gevallen van covid en 52.000 doden gevallen.

Onderzoekers hebben ook gewaarschuwd dat zelfs als de gevallen van Covid-19 tot een lager niveau dalen, de ziekte waarschijnlijk nog steeds jaarlijks duizenden doden zal veroorzaken, niet anders dan andere endemische ziekten zoals malaria en tuberculose. En het potentieel voor nieuwe, gevaarlijke varianten is onvoorspelbaar.

De discussies van de WHO kunnen gevolgen hebben voor medicijnfabrikanten zoals Pfizer Inc. en Merck & Co. die ermee hebben ingestemd om generieke concurrentie voor hun covid-behandelingen toe te staan totdat de pandemie voorbij is. Vaccinmakers, waaronder AstraZeneca Plc, hebben gezegd dat ze de prijzen voor hun producten laag zullen houden tot de pandemie eindigt, zonder te specificeren wat de benchmark daarvoor zou zijn.

Voorzichtige oproep

De WHO is in het verleden voorzichtig geweest om een einde te maken aan de wereldwijde noodsituaties op gezondheidsgebied en ziekte-uitbraken. Net als bij het afkondigen van de noodtoestand, zou het besluit uiteindelijk worden genomen door directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus na overleg met experts.

Veel landen vertrouwen niet langer alleen op de richtlijnen van de WHO, zei David Heymann, een voormalige epidemioloog van de WHO en de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention die de WHO adviseert over uitbraken.

“Ze negeren de WHO niet, maar ze zijn meer afhankelijk van nationale en regionale wetenschappelijke adviesgroepen”, zei Heymann in een interview. De rol van deze groepen is geëvolueerd sinds de dagen van de SARS-uitbraak, toen strikt gehoor werd gegeven aan de uitspraken van de WHO over reizen en handel. Tegenwoordig hebben landen meer up-to-date informatie en toezicht. Een belangrijke maatstaf voor landen die overwegen de noodstatus te verlaten, is bevolkingsimmuniteit, zei Heymann, wat betekent dat het percentage mensen dat antistoffen tegen het virus heeft, hetzij door immunisatie, infectie of beide. ‘’Onderzoekers schatten dat ongeveer 98 procent van de Britse bevolking enige immuniteit heeft tegen het coronavirus dat ernstige ziekte kan voorkomen’’, zei hij.

‘’Het is niet hetzelfde niveau van antilichaambescherming dat nodig is om massa-immuniteit te bereiken, wat de verspreiding van virussen voorkomt. Massa-immuniteit lijkt uiterst onwaarschijnlijk met het coronavirus, omdat de huidige vaccins geen infecties voorkomen en infecties herhalingen van het virus niet afweren’’, zei hij.

In de VS woont ongeveer 98 procent van de bevolking in provincies waar maskeringsvereisten voor openbare binnenruimten niet nodig zijn, volgens de CDC. Er zijn echter zorgen over de BA.2-variant, een versie van Ommicron die al wijdverbreid is in sommige andere landen in Europa.

Bron: Aljazeera