VN: ‘Meer dan 2,5 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne’

Sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari jl., hebben de Verenigde Naties (VN) bekendgemaakt, dat meer dan 2,5 miljoen mensen Oekraïne zijn ontvlucht. Miljoenen mensen worden door de oorlog gedwongen hun huizen te verlaten “Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne heeft vandaag op tragische wijze de 2,5 miljoen bereikt”, aldus Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN.

Volgens de International Organization for Migration (IOM), gelieerd aan de VN, waren van de 2,5 miljoen mensen die Oekraïne zijn ontvlucht, 116.000 burgers van derde landen.

VN bevestigen minstens 516 burgerdoden

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties zei afgelopen woensdag, dat in Oekraïne er minstens 516 burgers zijn gedood, waaronder 76 kinderen, en nog eens 908 gewond zijn geraakt sinds de Russische invasie op 24 februari begon.

Volgens de organisatie liggen de juiste gegevens aanzienlijk hoger, in door de regering gecontroleerd gebied en vooral in de afgelopen dagen, omdat de ontvangst van informatie uit sommige plaatsen waar hevige vijandelijkheden plaatsvinden is vertraagd en veel rapporten nog steeds op bevestiging wachten.

De meeste geregistreerde burgerslachtoffers zijn volgens de VN veroorzaakt door het gebruik van speciale clustermunitie met een grote gebiedsbestrijding, waaronder zware artillerie en meervoudige raketsystemen, raketten en luchtaanvallen.