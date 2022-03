Wetenschappers: Mieren kunnen kankercellen opsporen

Goedkopere manier, en gemakkelijk te trainen

Wetenschappers hebben onlangs ontdekt, dat mieren een goedkopere, maar ook gemakkelijker, manier vormen voor het opsporen van kankercellen in het menselijk lichaam, dan door honden. Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van honden, die getraind zijn om kanker bij mensen, te ontdekken. Nu blijkt dat mieren door hun scherp reukvermogen ook kankercellen kunnen opsporen.

Het Franse Nationale Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS) heeft bekendgemaakt, dat het team gebruikmaakte van Formica fusca-mieren, ook bekend als zijdeachtige mieren, die getraind werden via een beloningssysteem. Na een paar minuten van training, waren deze insecten, die geur gebruiken voor dagelijkse taken, in staat om gezonde menselijke cellen te onderscheiden van kankercellen bij mensen.

De wetenschappers waren op zoek naar manieren om kanker snel en efficiënt in een vroeg stadium op te sporen, zonder hun dure of invasieve methoden toe te passen. Door hun bevindingen, suggereren zij nu dat het gebruik van mieren als levende instrumenten om biomarkers van menselijke kanker te detecteren haalbaar is, snel en minder arbeidsintensief dan het gebruik van andere dieren. Het trainen van de mieren, betrof het associëren van de beloning van een suikeroplossing met de geur, die de onderzoekers wilden dat ze zouden detecteren. Het team testte het geheugen van de mieren, met proeven waarbij geen beloning aanwezig was. De getrainde mieren brachten tijd door in de buurt van de geur waar ze op moesten reageren. De insecten waren ook in staat, onderscheid te maken tussen twee verschillende kankercellijnen.

Het CNRS zegt dat honden goed zijn in het opsporen van kankercellen, maar het trainingsproces is tijdrovend in vergelijking met de mieren. De werkzaamheid van deze methode moet nu worden beoordeeld met behulp van klinische proeven op mensen, maar de eerste studie toont reeds aan, dat mieren een hoog potentieel hebben, en in staat zijn om zeer snel te leren, tegen lagere kosten en zeer efficiënt zijn.