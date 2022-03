Directeur Wegenautoriteit met ontslag

De directeur van de Wegenautoriteit Suriname (WAS), Grassela Jozefzoon, zou naar verluidt gisteren door de minister van Arbeid met ontslag zijn gestuurd. Tegenover een lokaal nieuwsmedium stelde Jozefzoon dat als reden voor haar ontslag is opgegeven, dat zij in 2010 in aanraking zou zijn gekomen met de politie, wanbeleid zou hebben gevoerd en reeds op de betaalrol staat van het Kabinet van de President. Deze aantijgingen werd met klem ontkend door Jozefzoon.

Volgens haar is zij niet in aanraking gekomen met de politie. Ook zou zij nimmer, wanbeleid hebben gevoerd. Als omschrijving werd aangeven, dat zij onnodig personeel zou hebben aangetrokken, waardoor de budgetbesteding werd belast en het bedrijf onnodig op kosten werd gejaagd. Echter geeft Jozefzoon aan, het bedrijf over te hebben genomen met een schuld van SRD14 miljoen. Zij zegt deze schuld te hebben betaald en heeft nu nog een schuld bij enkele ondernemers van SRD3miljoen. Deze overgebleven debiteurenpost is volgens de gewezen directeur meer dan redelijk.

Op 11 februari was een voorlopige beschikking geslagen, Jozefzoon niet met ontslag te sturen. Enkele dagen daarna werd een commissie benoemd zich te buigen over haar positie. Jozefzoon noemt het ontslag onrechtvaardig. Jozefzoon directeur had een contract lopende tot haar zestigste. Het is niet bekend of zij de zaak zal aanvechten.