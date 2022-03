Universiteit 10 maart 2022 AdeKUS is airboat rijker

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), is een airboat rijker. De airboat is verkregen uit het project ‘Mangrove rehabilitatie Weg naar Zee, fase 2’, dat gefinancierd wordt door de Capricon Suriname B.V. en Tullow Suriname B.V. De airboat zal uitsluitend ingezet worden voor de bouw en monitoring van de sediment trapping units (STU’s)/ kwelders.

In deze fase van het project zullen onder meer een viertal additionele STU’s worden gebouwd, de mangrove nursery worden uitgebreid en equipment wordt aangeschaft voor het onderhoud en de monitoring van de STU’s en de mangrove nursery.

Met de bouw van vier extra STU’s zal de kust te Weg naar Zee voor nog eens een lengte 800m (een STU is 150lang en 200m breed) extra bescherming krijgen. De airboat is een zeer welkom transportmiddel en zal het transport van mens en materiaal over de moddervlakte drastisch vergemakkelijken. Tot nu toe is de verplaatsing over de moddervlakte altijd een uitdaging geweest. Met deze aanwinst zal de bouw van de STU’s een sterke impuls krijgen.