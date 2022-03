Geen PCR-/antigeentest meer nodig voor het reizen naar Curaçao

Willemstad – Vanaf 10 maart zullen reizigers naar Curaçao, geen Covid-19 PCR- en/of antigeentest meer nodig hebben om het eiland binnen te komen. Het invullen van de PLC blijft van kracht, net als het invullen van de digitale immigratiekaart. Deze moeten vooraf, vóór vertrek, ingevuld worden. Er moet wel rekening gehouden worden met de maatregelen van de Surinaamse overheid.

Indien een reiziger symptomen ontwikkelt die verband houden met Covid-19, of in nauw contact is geweest met iemand die positief is getest op Covid-19, wordt er ten zeerste afgeraden om te reizen. Als ervoor gekozen wordt om toch te reizen en men positief test op Covid-19 of symptomen ontwikkeld op het eiland, zal men bij aankomst, of op een bepaald moment tijdens de reis, geïsoleerd worden. Alle medische en verblijfskosten, inclusief maar niet beperkt tot PCR-tests, worden gemaakt op kosten van de reiziger.

Actuele regels voor het reizen naar Curaçao:

Voor vertrek moeten alle reizigers deze verplichte stappen volgen op dicardcuracao.com:

De digitale immigratie card online compleet online invullen vóór vertrek.

Vul de Passenger Locator Card (PLC) digitaal in 48 uren voor vertrek en neem een uitgeprint bewijsstuk mee.

Actuele regels voor het reizen vanuit Suriname:

Maatregelen getroffen door de Surinaamse overheid: