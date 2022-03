Regering overweegt goedkope kunstmest te importeren

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zegt tegenover de media, dat de regering momenteel de mogelijkheden bekijkt om goedkope kunstmest te importeren.

De prijs van kunstmest in de afgelopen jaren drastisch gestegen en door voor een zachte prijs ureum (kunstmest) te importeren, zullen landbouwers hun kostprijs laag kunnen houden. ‘’Er is reeds een openbare inschrijving van kunstmest geweest, hoe wij goedkope kunstmest kunnen inbrengen. Echter is dit niet de rol van de overheid, dit moet eigenlijk door de private sector gedaan worden.” De resultaten hiervan zullen volgens Sewdien, binnen de Raad van Ministers vergadering behandeld worden. ‘’Voor nu is er geen andere uitweg dan inspelen op de situatie van de landbouwers. De overheid zal inspringen waar nodig‘’, aldus de minister.

Momenteel is er volgens Sewdien, SRD 100 miljoen beschikbaar voor het Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness (NOFA). Dit bedrag zal in tranches beschikbaar zijn. Sewdien legt uit, dat er besloten is om een rentepercentage van 5,5 procent per jaar te hanteren. Hiervan zal 1 procent gaan naar de beheerder en 4,5 procent zal terugvloeien ter versterking van het fonds.

Sewdien geeft aan dat er diverse uitdagingen zijn, zoals klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne die de kans op voedselschaarste vergroot. Ook de stijgende olieprijzen vormen volgens Sewdien een uitdaging.

De regering wil met het instellen van het NOFA, verandering brengen in de situatie van de landbouwers. Uit dit fonds kunnen kleine en middelgrote bedrijven in de agrarische sector van een krediet worden voorzien. Het fonds zal ook een bijdrage leveren aan de realisering van het onlangs goedgekeurd Herstelplan 2020-2022.