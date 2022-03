Manspersoon laat leven bij verkeersongeval

De 29-jarige Livio Tolud is in de vroege ochtend van maandag 7 maart bij een verkeersongeval aan de Kuifmanweg in het district Para komen te overlijden. De politie van het bureau Rijsdijk kreeg in de late avond van zondag 6 maart de melding van een verkeersongeval aan de Kuifmanweg. Bij aankomst van de wetsdienaren werd op de locatie een auto in de langs de weg lopende trens aangetroffen. De 30-jarige Safero R. die in het voertuig zat, nam na het verkeersongeval de benen. Livio die nog in het voertuig zat met zijn hoofd in het water, werd met behulp van omstanders met het voertuig uit de goot getrokken. Hierna is het slachtoffer uit de auto gehaald en in bewusteloze toestand langs de weg geplaatst. Voor de komst van de ambulance vertoonde Livio geen teken van leven meer. Een arts stelde formeel de dood van Livio vast. De politie van Rijsdijk kreeg een uur na het ongeval een melding dat Safero die na het verkeersongeval aan de Kuifmanweg, de plek had verlaten zich op een locatie aan de Langagrasiestraat bevond. Aangezien deze manspersoon tot drie keren toe het bewustzijn had verloren, schakelden de huisgenoten de politie van het bureau Flora in. Bij aankomst van de wetsdienaren van voormeld bureau werd Safero niet aangetroffen. De familie kon niet aangeven wat zich precies had voorgedaan. Toen Safero zich wederom naar huis begaf, werd hij door een familielid overgebracht naar het politiebureau en vervolgens overgedragen aan de politie van Rijsdijk. Safero werd voorgeleid en ontkent de bestuurder van de auto te zijn geweest.

Onderzoek wees uit dat kort voor het verkeersongeval de twee manspersonen, Safero en Livio in een personenauto over de Kuifmanweg reden in de richting van de Indira Gandhiweg. Op een gegeven moment sloeg het voertuig door tot nog toe onbekende reden over de kop en belandde op zijn dak in de langs de weg lopende goot. Livio werd met zijn hoofd in het water aangetroffen, terwijl de andere manspersoon Safero nergens te bespeuren was. Het is vooralsnog niet duidelijk wie het voertuig bestuurde. Het onderzoek van dit verkeersongeval is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Midden.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Livio ter obductie door de politie in beslag genomen, terwijl Safero hangende het onderzoek in verzekering is gesteld.