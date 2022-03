400 kilo coke uit Suriname onderschept in Rotterdamse haven

De Nederlandse douane heeft afgelopen woensdag 8 maart, tijdens een controle in de Rotterdamse haven 400 kilo cocaïne (coke) onderschept en in beslag genomen. De straatwaarde van de partij bedraagt volgens het Openbaar Ministerie, 30 miljoen euro. De partij coke zat verstopt in een container geladen met geschenkzendingen uit Suriname. Ook werd er in dezelfde container nog een partij van 3,5 kilo cocaïne aangetroffen door de douane. De straatwaarde hiervan is volgens justitie, 262.500 euro. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Op 31 januari werd tijdens een controle van de douane op Schiphol, 118 kilo cocaïne aangetroffen in een vrachtzending ook afkomstig uit Suriname tussen bevroren vis. Hoewel de onderschepping van deze partij cocaïne met een straatwaarde van circa 6 miljoen euro, ruim een maand geleden plaatsvond, heeft de Koninklijke Marechaussee de vangst pas afgelopen maandag 7 maart op Twitter geplaatst. Er zijn voor zover bekend in deze zaak nog geen arrestaties verricht. Het Cargo Harc-team Schiphol van de Marechaussee, FIOD en de douane doen verder onderzoek in de zaak.

Bron: Crimesite.nl